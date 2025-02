Maghreb: importante hausse de l’importation de blé russe en 2024

Photo de Collab Media (Unsplash)

La Russie, reconnue comme l’un des principaux acteurs mondiaux dans l’exportation de blé, a vu ses ventes vers l’Algérie augmenter de manière significative ces dernières années. Selon des données récentes, les importations algériennes de blé russe ont connu une croissance notable, reflétant une dynamique commerciale renforcée entre les deux pays. Cette tendance s’inscrit dans un contexte où la Russie consolide sa position sur le marché international des céréales.

En 2024, les exportations russes de blé à destination de l’Algérie ont atteint 2,8 millions de tonnes, selon les chiffres publiés par le centre russe d’analyse Rusagrotrans, relayés par Agroexport. Cette progression marque une nette accélération par rapport aux années précédentes. En effet, entre 2021 et 2024, les volumes exportés ont été multipliés par plus de cinq, passant de 0,5 million de tonnes à 2,8 millions de tonnes. Sur les deux dernières campagnes agricoles (2022-2023 et 2023-2024), les livraisons de blé russe vers l’Algérie ont systématiquement dépassé les 2,3 millions de tonnes, comme l’indique le département de l’Agriculture des États-Unis (USDA).

Cette augmentation place l’Algérie parmi les principaux importateurs de blé russe, se classant au sixième rang mondial. Elle se situe ainsi derrière des pays comme l’Égypte, premier client de la Russie avec 11,1 millions de tonnes, la Turquie (7,2 millions de tonnes), l’Iran (5,6 millions de tonnes), l’Arabie saoudite (4,6 millions de tonnes) et le Bangladesh (3,9 millions de tonnes). Cette diversification des partenaires commerciaux souligne la stratégie de la Russie pour étendre son influence sur les marchés céréaliers internationaux.

Parallèlement, les exportations totales de céréales russes ont également progressé en 2024, atteignant 72 millions de tonnes, contre 68,6 millions de tonnes l’année précédente. Les prévisions pour les années à venir sont tout aussi optimistes, avec des estimations tablant sur plus de 75 millions de tonnes exportées d’ici 2030, pour une valeur dépassant les 17 milliards de dollars. Ces projections confirment la place centrale de la Russie dans l’approvisionnement mondial en céréales.

L’Algérie, de son côté, renforce ainsi sa sécurité alimentaire en s’appuyant sur des partenariats stratégiques avec des fournisseurs majeurs comme la Russie. Cette collaboration commerciale témoigne de l’interdépendance croissante entre les pays producteurs et importateurs de céréales, dans un contexte où la demande mondiale reste soutenue. Les échanges entre la Russie et l’Algérie illustrent parfaitement cette dynamique, tout en ouvrant des perspectives pour une coopération économique élargie à d’autres secteurs.