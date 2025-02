Maghreb: un vent de modernisation souffle sur des aéroports

Les infrastructures aéroportuaires constituent la première image qu’un visiteur se forge d’une destination. Au Maroc, une transformation majeure s’opère dans ce secteur stratégique, portée par une vision ambitieuse qui redéfinit les standards de l’aviation civile en Afrique du Nord. Cette métamorphose s’inscrit dans une démarche globale visant à positionner le royaume comme un hub aéroportuaire de référence à l’échelle internationale.

Le secteur aéroportuaire marocain s’apprête à connaître une mutation sans précédent sous l’impulsion de l’Office national des aéroports (ONDA). Son directeur général, Adel El Fakir, a dévoilé les contours d’une stratégie baptisée « Aéroports 2030« , qui marque un tournant décisif dans l’histoire de l’aviation civile du pays.

Publicité

La modernisation des infrastructures constitue le premier axe de cette transformation. L’aéroport Mohammed V de Casablanca verra sa capacité d’accueil plus que doubler, passant de 14 à 35 millions de passagers à l’horizon 2029. Cette expansion majeure s’étendra également aux plateformes de Marrakech, Agadir, Tanger et Fès, dont les capacités seront multipliées par deux pour absorber la croissance soutenue du trafic aérien.

L’innovation technologique se place au cœur de cette révolution aéroportuaire. L’ONDA prévoit une digitalisation complète du parcours voyageur, de l’enregistrement jusqu’à la récupération des bagages. Cette modernisation vise à conjuguer efficacité opérationnelle et hospitalité marocaine, créant ainsi une expérience unique pour les passagers.

La transformation interne de l’ONDA représente un autre pilier stratégique. L’office mise sur le développement des compétences, la formation continue et l’adoption des meilleures pratiques internationales. Cette évolution s’accompagne d’une refonte de l’architecture institutionnelle et d’un renforcement de l’autonomie financière.

Ces ambitions répondent à trois défis majeurs : l’augmentation constante du trafic aérien, l’expansion programmée de Royal Air Maroc qui prévoit de quadrupler sa flotte d’ici 2037, et la co-organisation de la Coupe du monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal. Cette dernière échéance cristallise particulièrement les enjeux de modernisation et d’adaptation des infrastructures aéroportuaires marocaines aux standards internationaux.