Maghreb: un vent de modernisation souffle sur des gares routières

L'intérieur d'un bus (ph. d'illustration)

La transformation des infrastructures de transport s’intensifie dans la région du Maghreb, marquée par des initiatives visant à moderniser les réseaux existants. Au Maroc, les autorités ont récemment mis en avant un projet de modernisation des gares routières, visant à améliorer leur gestion et à professionnaliser les services proposés aux usagers.

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a détaillé les axes stratégiques de ce projet en réponse à une question parlementaire. Il a souligné l’engagement du gouvernement à travers la Direction générale des collectivités territoriales, qui accompagne les communes sur les plans juridique, technique et financier pour la création, la réhabilitation et la gestion des gares routières. L’objectif est de garantir une exploitation plus efficace et d’améliorer l’expérience des voyageurs, en perspective notamment de la Coupe du monde 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal.

L’un des volets essentiels de cette modernisation repose sur la digitalisation des services. Le ministère prévoit la mise en place d’un système d’information interconnecté reliant l’ensemble des gares routières du pays. Cette plateforme intégrera une application unifiée pour le transport en autocar, un site web dédié à la réservation et l’achat en ligne des billets, ainsi qu’un système de pré-réservation. Ce dispositif vise à fluidifier la gestion des flux de passagers et à simplifier les démarches pour les usagers.

En complément, le projet inclut un guichet unique pour l’achat des billets, une meilleure organisation du transport des bagages et des envois, ainsi qu’un système d’annonce des départs et arrivées en temps réel. L’intégration de technologies avancées permettra également un suivi administratif et financier optimisé, avec une capacité accrue d’analyse des données relatives au trafic, aux recettes et aux dépenses. Par ailleurs, un contrôle automatisé des accès sera instauré pour améliorer la circulation et renforcer la sécurité.