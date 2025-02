Maghreb: une académie lancée pour booster l’industrie

Pixabay

Le renforcement des compétences professionnelles constitue un levier essentiel pour répondre aux exigences croissantes du marché du travail. Conscient de cet enjeu, un groupe industriel a mis en place une académie destinée à accompagner la montée en compétences de ses collaborateurs et à préparer l’avenir du secteur industriel.

Anouar Invest a franchi une étape significative dans son engagement en faveur du développement des talents en lançant officiellement son Académie le 24 février à Rabat. Cette initiative s’inscrit dans une démarche de modernisation du tissu industriel marocain et repose sur un dispositif de formation structurant, conçu pour répondre aux mutations du marché. À cette occasion, un partenariat stratégique a été signé avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce, ainsi qu’avec quatre institutions académiques de renom.

L’Académie Anouar Invest se positionne comme un acteur clé dans l’évolution des compétences industrielles au Maroc. Son objectif est d’accompagner les collaborateurs du groupe à travers des formations spécialisées, adaptées aux défis technologiques actuels. L’accent sera mis sur des domaines stratégiques tels que l’intelligence artificielle, la data science, la digitalisation et l’automatisation industrielle. Un programme de formation continue est également prévu afin d’assurer une mise à niveau constante des compétences.

L’académie se distingue par son approche collaborative, favorisant des synergies entre le monde académique et les acteurs industriels. Elle mettra en place des plateformes d’échange et des initiatives de recherche appliquée, contribuant ainsi à la création d’un vivier de talents hautement qualifiés. Dans cette dynamique, elle soutiendra également l’entrepreneuriat et l’innovation industrielle en développant des chaires académiques et des projets favorisant l’excellence dans le secteur.

La réussite de cette initiative repose sur des alliances stratégiques avec quatre établissements d’enseignement supérieur. L’École Centrale Casablanca (ECC) interviendra sur la formation en ingénierie et le développement du leadership. L’École Supérieure de l’Industrie du Textile et de l’Habillement (ESITH) apportera son expertise en logistique et en industrialisation des procédés. L’École Arts et Métiers campus de Rabat accompagnera l’innovation en ingénierie industrielle, tandis que l’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises (ISCAE) contribuera au renforcement des compétences managériales et stratégiques.

Lors de la cérémonie de lancement, M. Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce, a mis en avant l’importance du développement des compétences pour la compétitivité du secteur industriel national. Il a souligné que cette collaboration illustre la volonté conjointe de l’État et du secteur privé de doter le Maroc de talents capables d’accompagner les transformations du marché. De son côté, M. El Hachmi Boutgueray, Président Directeur Général d’Anouar Invest, a affirmé que la mise en place de cette académie marque une avancée décisive pour le groupe, en alignement avec sa vision stratégique axée sur l’innovation et la formation.

À travers cette initiative, Anouar Invest renforce son engagement envers la compétitivité industrielle et la valorisation des ressources humaines. Actif dans des secteurs clés tels que l’agroalimentaire, la logistique, l’agriculture et l’immobilier, le groupe consolide ainsi son rôle d’acteur de premier plan dans la transformation du paysage industriel marocain. L’Académie Anouar Invest représente une étape majeure vers un écosystème industriel plus dynamique, en adéquation avec les défis technologiques et les exigences du marché mondial.