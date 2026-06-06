Québec : l’Algérie devient le 3e principal pays d’origine des immigrants en 2025

L’Algérie se hisse au troisième rang des pays de naissance des immigrants admis au Québec en 2025, selon les dernières données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Le pays est devancé par le Cameroun et la France, tandis que la Tunisie et le Maroc complètent le groupe des cinq principales origines des nouveaux arrivants dans la province canadienne.

Les statistiques publiées par l’ISQ montrent que l’Algérie fait désormais partie des principaux bassins d’immigration vers le Québec. Cette année, seuls le Cameroun et la France enregistrent un nombre plus élevé d’admissions parmi les immigrants permanents accueillis dans la province.

Cette position place également trois pays du Maghreb parmi les cinq premières origines des nouveaux immigrants. La Tunisie occupe la quatrième place et le Maroc la cinquième, confirmant le poids croissant des pays francophones d’Afrique du Nord dans les flux migratoires vers le Québec.

Le Cameroun conserve la première place

Selon l’Institut de la statistique du Québec, le Cameroun demeure le premier pays d’origine des immigrants permanents admis dans la province en 2025. Il conserve cette position pour la deuxième année consécutive, devant la France.

Cette hiérarchie illustre l’importance des pays francophones dans l’immigration québécoise. Les autorités provinciales misent depuis plusieurs années sur l’accueil de personnes capables de s’intégrer dans un environnement majoritairement francophone, notamment pour répondre aux besoins du marché du travail et soutenir la croissance démographique.

Une présence algérienne déjà bien établie

Les données portant sur une période plus longue montrent que cette performance ne constitue pas un phénomène isolé. Entre 2021 et 2025, l’Algérie se classe au quatrième rang des pays de naissance des immigrants admis au Québec.

Sur ces cinq années, 16 957 immigrants nés en Algérie ont été accueillis dans la province, soit 5,8 % du total des admissions enregistrées durant la période. La France, le Cameroun et la Chine occupent les trois premières places de ce classement cumulatif.

Cette présence de longue durée contribue à renforcer le poids de la communauté algérienne au Québec, où elle figure déjà parmi les groupes issus de l’immigration les plus visibles dans plusieurs grands centres urbains, notamment dans la région de Montréal.

Plus de 60 000 admissions en 2025

Le classement intervient alors que le Québec a accueilli plus de 60 000 immigrants permanents en 2025, selon les données officielles de l’ISQ. Une part importante de ces nouveaux résidents avait auparavant séjourné dans la province avec un statut temporaire, notamment comme étudiants étrangers ou travailleurs.

Les prochaines statistiques migratoires publiées par l’Institut de la statistique du Québec permettront de mesurer si la place occupée par l’Algérie en 2025 se maintient au cours des années suivantes.