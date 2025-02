Migrants illégaux: la Maison-Blanche répond à Selena Gomez

La Maison blanche, Washington D.C. - Alex Edelman - AFP

L’actrice Selena Gomez a récemment suscité des réactions vives en partageant une vidéo exprimant sa compassion envers les migrants illégaux. Cette initiative a provoqué un débat public intense, auquel la Maison-Blanche a choisi de répondre par le biais d’une vidéo mettant en avant les témoignages de trois mères américaines dont les filles ont été tuées par des immigrants illégaux. Ces femmes, à travers leurs récits poignants, questionnent la légitimité du message de Gomez et appellent à une prise de conscience des conséquences tragiques liées à l’immigration illégale.

Dans cette vidéo diffusée sur Instagram, Tammy Nobles, Alexis Nungaray et Patty Morin prennent la parole pour partager leurs douloureuses expériences. Tammy Nobles, dont la fille Kayla Hamilton a été assassinée en juillet 2022 par un Salvadorien entré illégalement aux États-Unis, interpelle directement Gomez : « Vous ne pleurez pas pour nos filles ». Elle déplore le manque d’attention médiatique et politique accordé aux victimes américaines de crimes commis par des immigrants illégaux. Alexis Nungaray, mère de Jocelyn, une jeune fille de 12 ans tuée en juin 2024 au Texas par deux immigrants illégaux, renchérit : « Personne ne s’est élevé pour pleurer nos propres enfants ». Ces mots mettent en lumière un sentiment d’abandon partagé par ces familles, qui estiment que leurs tragédies sont ignorées au profit de récits plus médiatisés.

Patty Morin, dont la fille Rachel a également été victime d’un crime similaire, exprime quant à elle des doutes sur la sincérité de la vidéo de Selena Gomez. Elle qualifie le message de l’actrice de « ruse pour gagner la sympathie des anarchistes », remettant en question la crédibilité d’une célébrité utilisant sa plateforme pour aborder des sujets aussi sensibles. Ces témoignages, bien que chargés d’émotion, soulèvent des questions plus larges sur la manière dont les médias et les figures publiques abordent les problématiques liées à l’immigration.

La vidéo de la Maison-Blanche ne se limite pas à ces récits personnels. Elle prend également une tournure politique en soutenant l’administration du 47e président des États-Unis, Donald Trump. Les trois mères expriment leur satisfaction quant à sa réélection, saluant notamment sa politique stricte en matière d’immigration. Tammy Nobles affirme être « si contente que Trump ait gagné », citant la promulgation rapide d’une loi robuste contre l’immigration illégale. Alexis Nungaray ajoute que le président « assume ses responsabilités, prend des mesures et fait bouger les choses », tandis que Patty Morin conclut en affirmant que Trump « se soucie véritablement du peuple américain et de la famille américaine ».

Cette réponse de la Maison-Blanche, à travers les voix de ces mères, illustre un clivage profond dans le débat sur l’immigration aux États-Unis. D’un côté, des célébrités comme Selena Gomez utilisent leur influence pour plaider en faveur d’une approche plus compassionnelle envers les migrants. De l’autre, des familles directement touchées par les conséquences de l’immigration illégale réclament une politique plus ferme et une reconnaissance de leurs souffrances. Ce dialogue, bien que polarisé, met en lumière la complexité d’un sujet qui continue de diviser l’opinion publique américaine.