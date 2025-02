MTN Bénin lance la campagne: « Tout donner ensemble »

Photo : DR

Dans l’après-midi du vendredi 14 février, MTN Bénin a officiellement lancé sa nouvelle campagne de marque intitulée « Tout donner ensemble ». Cette initiative marque un tournant décisif dans l’engagement de l’entreprise, qui a célébré ses 25 ans de présence au Bénin, en mettant l’accent sur l’impact réel et durable de la connectivité sur la vie des abonnés.

Une vision collective du changement

Florine Noumon, Brand and Communication Manager de MTN Bénin, a expliqué les ambitions de cette nouvelle campagne qui va bien au-delà d’une simple stratégie marketing. Selon elle, MTN Bénin ne se contente pas de fournir du crédit ou de la connexion ; elle s’impose comme un acteur clé du développement et de l’inclusion digitale. Elle a rappelé les avancées majeures de l’entreprise, telles que l’introduction du Mobile Money, la facilitation de l’accès à la 5G, la modernisation des services via des guichets automatiques et le lancement de nouvelles offres innovantes comme Hype et MTN-Djêmin « Lorsqu’on donne tout, ensemble, on peut tout gagner », a-t-elle conclu, invitant les Béninois à participer activement à cette dynamique de transformation numérique.

MTN Bénin, est plus qu’une entreprise de télécommunication

Dans une allocution marquante, Uche Ofodile, CEO de MTN Bénin, a mis en lumière le rôle central de la connectivité dans l’épanouissement des individus et des communautés. « MTN Bénin est plus qu’une entreprise de télécommunications. Nous sommes un partenaire du progrès, un soutien aux rêves, un fervent croyant en le potentiel illimité de notre peuple », a-t-elle déclaré. Elle a illustré cet engagement à travers des histoires concrètes : Aminatou, une entrepreneure qui, grâce aux plateformes numériques et à MoMo, a transformé son activité ; Pierre, un pêcheur de Ganvié, qui utilise la connectivité pour mieux gérer ses ventes et accéder aux marchés ; et les enfants de So-Ava, dont l’avenir s’illumine grâce à des initiatives éducatives digitales comme Y’ello AquaEd.

Un engagement vers l’avenir

Avec le déploiement de la 5G, MTN Bénin ambitionne d’ouvrir de nouvelles perspectives dans divers secteurs tels que l’éducation, la santé, l’agriculture et le tourisme. « Nous donnons tout parce que nous croyons au pouvoir de la connexion pour transformer des vies. Nous donnons tout parce que lorsque nous avançons ensemble, nous allons plus loin », a affirmé Uche Ofodile.

Yaw Agyapong, Directeur marketing de MTN Bénin, a renforcé ce message en rappelant : « Nous écoutons nos abonnés et voyons comment ils donnent tout chaque jour. En tant que réseau partenaire du progrès, nous voulons les accompagner dans l’atteinte de leurs objectifs ».

Avec « Tout donner ensemble », MTN Bénin invite ses abonnés, ses partenaires et toute la communauté à s’engager activement pour un avenir où la technologie sert avant tout l’humain. Ce lancement marque ainsi une étape clé dans l’histoire de l’entreprise, affirmant sa volonté de faire de la connectivité un moteur de transformation sociale et économique.