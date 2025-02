Pour Trump, Zelensky est un « dictateur sans élections »

PHoto MAXPPP - SERGEY DOLZHENKO

Donald Trump a intensifié ses critiques envers le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le qualifiant de « dictateur sans élections » sur son réseau social Truth Social. Cette accusation intervient dans un contexte délicat, alors que l’Ukraine fait face à une offensive russe depuis février 2022. Le mandat de Zelensky, qui devait expirer en mai 2024, se trouve prolongé par ces circonstances, tandis que des millions d’Ukrainiens ont dû fuir leur pays.

Une guerre de mots entre les deux dirigeants

La réponse de Zelensky ne s’est pas fait attendre, accusant Trump de baigner dans « un espace de désinformation russe« . L’ancien président américain a riposté en minimisant le parcours de Zelensky, le décrivant comme « un comédien au succès modeste » qui aurait convaincu les États-Unis de dépenser 350 milliards de dollars dans une guerre « qui ne pouvait pas être gagnée« . Trump va jusqu’à affirmer, contre toute attente, que l’Ukraine aurait déclenché le conflit avec la Russie, une déclaration qui ne repose sur aucun fait avéré.

Publicité

Des négociations russo-américaines sans l’Ukraine

Les tensions entre Trump et Zelensky surviennent alors que les diplomaties russe et américaine multiplient les contacts. Un entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump le 12 février, qualifié de « constructif et bienveillant » par le Kremlin, a été suivi de négociations à Riyad entre les délégations des deux pays. Ces discussions, qui ont duré plus de quatre heures, ont notamment porté sur un possible rapprochement des positions russo-américaines. Le département d’État américain a confirmé que Sergueï Lavrov et Marco Rubio se sont entendus pour établir des groupes de négociation sur les questions d’intérêt commun, laissant l’Ukraine en marge de ces pourparlers qui concernent pourtant directement son avenir.