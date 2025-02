Présidence de la BAD : le candidat du Sénégal reçoit un soutien de poids

Banque africaine de développement

À quelques mois du scrutin décisif pour la présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD), les jeux diplomatiques s’intensifient. Le Sénégal, qui mise sur Amadou Hott pour succéder à Akinwumi Adesina a marqué un point stratégique avec le soutien officiel du Gabon. Une alliance qui pourrait peser lourd dans une course où plusieurs poids lourds de la finance africaine sont en lice.

Le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accueilli la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Yassine Fall, envoyée spéciale du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye. Objectif de cette rencontre : consolider l’axe Dakar-Libreville et exprimer la reconnaissance du Sénégal pour ce soutien déterminant. Le ralliement du Gabon à la candidature d’Amadou Hott traduit une convergence de vues entre les deux pays sur l’avenir de la BAD.

Libreville mise sur un leadership africain fort, capable d’amplifier les financements en faveur des infrastructures, de l’industrialisation et du développement durable. Amadou Hott, ancien ministre sénégalais de l’économie et ex-vice-président de la BAD, se positionne comme un candidat de l’innovation financière et de la transition énergétique. Son expertise dans la structuration des grands projets en Afrique fait de lui un sérieux prétendant. L’élection du futur président de la BAD ne se limite pas à une compétition de CV.

Elle déterminera l’orientation des investissements en Afrique pour les cinq prochaines années. Face aux défis liés à la dette, au financement des infrastructures et à la transition énergétique, la BAD doit renforcer son rôle de moteur du développement africain. Le soutien du Gabon à Amadou Hott pourrait lui donner une dynamique supplémentaire, mais le Sénégal devra multiplier les alliances diplomatiques pour s’assurer une victoire. Dans cette course, chaque appui compte et les prochaines semaines seront décisives pour départager les candidats.