La situation en République Démocratique du Congo (RDC) continue de susciter des préoccupations majeures sur la scène internationale. Les tensions dans l’est du pays, notamment en raison des actions du groupe armé M23, ont conduit plusieurs acteurs mondiaux à prendre des mesures pour tenter d’apaiser la crise. Dernièrement, la Russie a exprimé son soutien à une résolution adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU, visant à mettre fin aux violences dans cette région en proie aux conflits armés.

Le soutien russe s’est concrétisé après le vote d’une résolution qui stipule l’arrêt des hostilités par le M23 et l’évacuation de ses forces de la RDC. Selon le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vassili Nebenzia, cette décision est cruciale pour garantir la sécurité de la population civile congolaise. Il a souligné qu’elle a été le fruit de compromis complexes et de nombreuses négociations diplomatiques, tant à New York qu’auprès des dirigeants africains lors de divers sommets. La Russie a ainsi insisté sur l’importance de relancer les discussions entre la RDC et le Rwanda, soulignant la nécessité de réaffirmer leurs engagements réciproques pour un règlement durable du conflit.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a également pris une position ferme en condamnant pour la première fois de manière directe le soutien présumé du Rwanda au M23. Un appel a été lancé pour que les forces rwandaises se retirent immédiatement du territoire congolais sans condition préalable. Cette prise de position marque un tournant dans la diplomatie internationale entourant ce conflit, qui dure depuis plusieurs années, et elle met en lumière les efforts constants de la communauté internationale pour parvenir à une paix durable en RDC.