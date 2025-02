Rivalités au Maghreb: à l’UA, un énième affrontement

Sommet de l'UA (DR)

Les rivalités entre les nations du Maghreb se retrouvent dans divers domaines, du sport à la politique, et le dernier épisode se déroule au sein de l’Union africaine. La récente élection de la vice-présidente de la Commission de l’UA a ravivé les tensions entre l’Algérie et le Maroc, deux pays qui se mesurent régulièrement sur de nombreux terrains d’influence. Ce contexte historique, marqué par des confrontations régulières et des compétitions acharnées, trouve une nouvelle expression dans le vote déterminé qui a couronné la candidature algérienne.

Une élection marquée par des rivalités historiques

Le scrutin, dont l’issue a mis en exergue la rivalité entre l’Algérie et le Maroc, a vu la diplomate algérienne Selma Malika Haddadi l’emporter avec 33 voix, reléguant ainsi la candidate marocaine à une élimination lors de l’avant-dernier tour. Le processus électoral, jalonné par le retrait de candidatures libyenne et égyptienne à différents stades, illustre la complexité des alliances et des oppositions au sein de l’Union africaine. Cette victoire, obtenue après une succession de tours de scrutin, reflète des enjeux qui vont bien au-delà d’une simple compétition électorale, en rappelant les frictions historiques qui animent les relations maghrébines.

Le parcours diplomatique de Mme Haddadi et ses ambitions pour l’UA

Forte de plus de vingt ans d’expérience, Mme Haddadi a occupé divers postes clés, allant de la gestion des dossiers relatifs aux réfugiés et aux apatrides à des fonctions d’ambassadrice dans plusieurs pays africains. Sa carrière, ponctuée par des responsabilités au sein du ministère des Affaires étrangères et de missions diplomatiques auprès des Nations unies, témoigne d’un engagement constant pour la consolidation des liens entre les nations africaines. Son projet pour l’Union africaine repose sur une approche visant à renforcer la gestion administrative et financière de la Commission, tout en favorisant la collaboration avec des institutions africaines de développement telles que la BAD, Afreximbank et AUDA-NEPAD. Cette vision, qui insiste sur la revitalisation des partenariats, est présentée comme une réponse aux attentes d’une organisation en quête d’efficacité et de transparence.

Dans un contexte où les rivalités régionales se manifestent à travers des compétitions sportives et des désaccords politiques, la victoire de Mme Haddadi représente un jalon dans la quête d’une union renforcée et d’une gestion plus rigoureuse des ressources et des projets au sein de l’UA. Si les affrontements historiques persistent, l’enjeu immédiat repose sur la capacité de la nouvelle vice-présidente à instaurer un climat de confiance et de coopération parmi les États membres. Ce scrutin, qui dépasse la simple opération électorale, met en lumière la nécessité de surmonter les divisions passées pour répondre aux défis actuels du continent.