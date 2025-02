Sénégal : 2 individus interpellés en possession de 2 milliards FCFA en faux billets

Dans la nuit du 13 février, une importante opération de lutte contre la criminalité financière a été menée par la gendarmerie de Keur Massar. Deux individus ont été interpellés en possession d’une somme colossale en faux billets, estimée à plus de deux milliards de francs CFA. Cette saisie, l’une des plus importantes de ces dernières années, met en lumière l’ampleur du trafic de fausse monnaie au Sénégal et les efforts accrus des forces de sécurité pour endiguer ce fléau.

C’est aux alentours de 22h que les gendarmes ont lancé leur intervention, après avoir collecté des renseignements précis sur les agissements des suspects. Selon un communiqué officiel, les billets contrefaits étaient destinés à être écoulés sur le marché local, une pratique qui aurait pu porter un sérieux préjudice à l’économie nationale.

Publicité

Les deux individus interpellés ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour démanteler l’ensemble de la filière et identifier d’éventuels complices ou commanditaires. Le trafic de fausse monnaie est un problème récurrent dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, où des réseaux organisés exploitent les failles du système financier et ciblent les transactions en espèces. L’introduction de billets contrefaits sur le marché peut provoquer une inflation artificielle, miner la confiance du public dans la monnaie locale et déstabiliser l’économie.

Au Sénégal, les autorités ont multiplié les efforts pour traquer les faussaires et limiter l’impact de ces activités criminelles. Des opérations similaires ont été menées ces dernières années, mettant au jour des circuits clandestins souvent liés à des réseaux internationaux.

Cette nouvelle affaire pourrait pousser les autorités monétaires et sécuritaires à renforcer davantage les contrôles sur les transactions en espèces et à sensibiliser les populations sur les techniques de détection des faux billets. En parallèle, les forces de l’ordre poursuivent leurs investigations pour comprendre l’origine de ces billets et stopper leur propagation.