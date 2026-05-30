Sénégal - Gambie : les enjeux de la visite de Bassirou Diomaye Faye à Banjul

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye effectue ce samedi pour une visite de travail en Gambie, où il est rencontrera son homologue Adama Barrow. Les échanges annoncés par les autorités des deux pays doivent porter sur la coopération bilatérale, l’intégration régionale, la paix, la sécurité et le développement.

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce samedi à destination de Banjul pour une visite de travail auprès du président gambien Adama Barrow. L’annonce a été faite par la présidence sénégalaise, qui précise que les discussions entre les deux dirigeants porteront sur plusieurs dossiers d’intérêt commun.

Selon la présidence du Sénégal, les entretiens doivent notamment aborder le renforcement de la coopération entre les deux pays ainsi que les questions liées à l’intégration régionale, à la paix, à la sécurité et au développement partagé.

Les autorités sénégalaises ont également mis en avant la proximité historique entre les deux nations. « Entre Dakar et Banjul, les liens dépassent les frontières. L’histoire, les cultures, les langues et les familles ont façonné un destin de proximité unique dans notre sous-région », a indiqué la présidence sénégalaise.

Des dossiers bilatéraux au premier plan

La State House gambienne a pour sa part annoncé que cette visite vise à renforcer la solidarité et la coopération entre les deux États dans plusieurs domaines d’intérêt commun.

Les relations entre le Sénégal et la Gambie reposent sur des liens économiques, humains et institutionnels étroits. Les deux pays coopèrent régulièrement sur les questions de transport, de commerce, de circulation des personnes et de gestion des enjeux transfrontaliers.

La configuration géographique particulière de la Gambie, entourée presque entièrement par le territoire sénégalais, confère à cette coopération une importance particulière pour les échanges entre les populations et les activités économiques.

Sécurité et intégration régionale au menu des discussions

Les questions de paix et de sécurité figurent également parmi les thèmes annoncés. Les deux pays entretiennent une coopération régulière sur ces sujets, notamment dans les zones frontalières où la coordination entre les autorités demeure essentielle.

Les échanges devraient aussi porter sur les mécanismes d’intégration régionale. Membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, le Sénégal et la Gambie participent à plusieurs initiatives communes visant à faciliter les échanges et à renforcer la coopération entre les États ouest-africains.

Une priorité accordée aux relations de voisinage

Depuis son accession à la magistrature suprême, Bassirou Diomaye Faye a multiplié les contacts avec les dirigeants des pays voisins. Au cours de ses premiers mois au pouvoir, il a notamment effectué des déplacements et des rencontres avec ses homologues de Mauritanie, de Gambie, de Guinée-Bissau, du Mali et du Burkina Faso.

Cette orientation diplomatique a été présentée par les autorités sénégalaises comme une volonté de consolider les relations avec les États frontaliers et de renforcer la coopération au sein de la sous-région.

La visite de travail prévue à Banjul doit permettre aux deux chefs d’État d’examiner ces différents dossiers avant d’éventuelles annonces à l’issue de leurs échanges.