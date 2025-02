Sénégal : les recettes de l’État ont augmenté de 40 milliards FCFA

Bassirou Diomaye Faye (DR)

Le Sénégal enregistre une performance remarquable sur le plan des finances publiques. Selon les dernières données disponibles, les recettes totales de l’État ont connu une augmentation de 40,0 milliards de Fcfa en comparaison mensuelle, un signal fort de la résilience économique du pays face à un environnement international souvent volatil.

Cette progression s’explique par la croissance conjointe des recettes fiscales et non fiscales. En tête de cette dynamique, les recettes fiscales ont enregistré un bond significatif de 25,6 milliards de Fcfa, témoignant de l’efficacité des mécanismes de collecte des impôts et des taxes. Cette performance est le fruit d’un renforcement des capacités de l’administration fiscale, d’une meilleure conformité des contribuables et d’une politique de lutte contre l’évasion fiscale de plus en plus rigoureuse.

Dans le même temps, les recettes non fiscales ont progressé de 14,4 milliards de Fcfa. Cette hausse est le reflet d’une gestion plus efficiente des ressources publiques non issues de la fiscalité traditionnelle, telles que les revenus des services administratifs, les dividendes des entreprises publiques ou encore les redevances diverses.

Au-delà des chiffres, cette hausse des recettes est un indicateur clé de la bonne santé des finances publiques sénégalaises. Elle démontre la capacité de l’État à mobiliser des ressources internes de manière efficace, un élément crucial pour financer les politiques publiques sans dépendre excessivement de l’endettement extérieur.

Cette performance prend une dimension particulière dans un contexte marqué par des incertitudes économiques mondiales : fluctuations des prix des matières premières, tensions géopolitiques et impacts résiduels de la crise sanitaire. Malgré ces défis, l’économie sénégalaise affiche une résilience notable, soutenue par des réformes structurelles et des investissements ciblés dans des secteurs stratégiques comme les infrastructures, l’énergie et l’agriculture.

Si ces résultats sont encourageants, des défis subsistent. Le gouvernement devra maintenir cette dynamique en consolidant les acquis en matière de mobilisation des recettes tout en veillant à une gestion rigoureuse des dépenses publiques. La diversification des sources de revenus, l’élargissement de l’assiette fiscale et la modernisation de l’administration restent des priorités pour pérenniser cette croissance.