Sénégal : Youssou Ndour annonce un nouveau projet

Après avoir marqué la musique africaine et mondiale, Youssou Ndour se lance dans une nouvelle aventure artistique avec Birima, un conte musical inédit qui plonge au cœur des traditions sénégalaises. Porté par une narration cinématographique et une mise en scène soignée, ce projet met en lumière l’histoire fascinante du royaume du Cayor et de l’illustre souverain Birima Ngoné Latyr Fall.

Fruit de deux ans de travail, Birima est le résultat d’une collaboration artistique exceptionnelle. Le spectacle est mis en scène par Madiaw Ndiaye et écrit par Pape Oumar Ngom, guitariste reconnu, qui a également travaillé sur la musique du film Kirikou. Conçu à l’origine pour la scène, le projet a finalement pris la forme d’une projection cinématographique, rendant hommage à une figure emblématique de l’histoire sénégalaise.

Au XIXᵉ siècle, Birima Ngoné Latyr Fall était un roi respecté du Cayor, connu pour sa sagesse et son sens de la justice. Chaque année, il réunissait son peuple pour régler les conflits, offrant ainsi un exemple de gouvernance fondé sur la médiation et l’équité. Youssou Ndour, en s’appropriant cette histoire, ne se contente pas de raconter le passé : il le fait revivre à travers une œuvre immersive où la musique et l’image se conjuguent pour captiver le spectateur.

Birima s’inscrit dans la continuité des engagements de Youssou Ndour pour la préservation et la valorisation du patrimoine africain. Ce n’est pas la première fois que l’artiste sénégalais puise dans l’histoire pour nourrir sa création. Son titre Birima, sorti en 1995, rendait déjà hommage au souverain du Cayor et à l’esprit des rois d’Afrique de l’Ouest. Aujourd’hui, avec ce conte musical, il pousse plus loin cette exploration, offrant un regard artistique et pédagogique sur une période méconnue du grand public.

Ce projet témoigne également de la volonté de Youssou Ndour de faire évoluer les formes artistiques en alliant héritage culturel et technologies contemporaines. À travers une mise en scène travaillée, Birima exploite les codes du spectacle vivant tout en intégrant les possibilités du cinéma pour toucher un public plus large. L’ambition est claire : transmettre aux nouvelles générations l’histoire des grandes figures africaines tout en leur offrant un spectacle visuellement et musicalement envoûtant.