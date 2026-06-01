Sénégal : 10 jours sans gouvernement, le pays interroge Diomaye

Dix jours après la nomination d’Ahmadou Al Aminou Lo au poste de Premier ministre par le président Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal attend toujours la composition du nouveau cabinet. La présidence de la République n’a communiqué aucune date pour la publication de la liste ministérielle.

Le PASTEF pose ses conditions

La passation de service entre Ousmane Sonko et son successeur a eu lieu vendredi 30 mai. Limogé le 22 mai par décret présidentiel, l’ancien chef du gouvernement — désormais président de l’Assemblée nationale — avait transmis ses attributions à Al Aminou Lo à l’issue d’une cérémonie officielle. Le même décret de révocation charge les ministres sortants d’assurer la gestion des affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau cabinet.

Le vide gouvernemental se prolonge dans un contexte de négociations tendues avec le Parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF), formation politique du président Faye. Dans un communiqué officiel daté du 26 mai 2026, le Comité exécutif du parti a rendu publiques sept conditions préalables à toute participation de ses membres au futur gouvernement. Ce texte fait suite à des démarches individuelles conduites par les services de la présidence auprès de cadres du PASTEF en vue de consultations sur la composition du cabinet. Le parti n’a pas précisé publiquement la nature de ces conditions.

Une vacance qui interroge

La durée inhabituellement longue de la formation du gouvernement retient l’attention dans les cercles politiques et médiatiques sénégalais. Depuis l’indépendance, les délais de constitution d’un cabinet à la suite d’un changement de Premier ministre excèdent rarement quelques jours.

Al Aminou Lo, haut fonctionnaire et ancien secrétaire général du gouvernement, est une figure peu exposée du paysage politique national. Sa nomination a surpris une partie de l’entourage présidentiel, ce qui pourrait expliquer la complexité des arbitrages en cours pour constituer une équipe gouvernementale.

Aucune échéance officielle n’a été fixée pour la publication du décret de nomination des membres du gouvernement.