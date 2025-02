Smartphones: Bill Gates évoque à son tour leur remplaçant

Bill Gates (CHESNOT, GETTY IMAGES)

L’intelligence artificielle continue son essor, comme en témoigne le sommet qui se tient actuellement en France. Cette évolution rapide de la technologie s’accompagne de prédictions audacieuses concernant l’avenir de nos appareils quotidiens. Notamment, plusieurs géants de la tech, dont Bill Gates et Mark Zuckerberg, partagent leur vision sur ce qui pourrait bientôt remplacer nos smartphones.

Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, affirme que les téléphones portables ont atteint leurs limites et seront progressivement supplantés par les lunettes de réalité augmentée. Cette transition promet une communication plus intuitive et immersive, offrant des possibilités d’interaction que nos smartphones actuels ne peuvent égaler. Les évolutions dans ce domaine s’annoncent particulièrement prometteuses, dépassant les innovations désormais prévisibles des téléphones portables.

Une révolution technologique en perspective

Bill Gates, quant à lui, mise sur une approche différente et plus radicale : le tatouage électronique développé par Chaotic Moon Studios. Initialement conçue pour des applications médicales, cette technologie pourrait transcender son objectif premier pour révolutionner notre façon d’interagir avec le monde numérique. Cette innovation repose sur une encre temporaire conductrice d’électricité, capable de s’intégrer directement dans la peau des utilisateurs.

Le potentiel de cette technologie est considérable, notamment dans le domaine médical, où elle permettrait une surveillance en temps réel des constantes vitales, facilitant la détection précoce de problèmes de santé comme les crises cardiaques ou les AVC. Les capteurs intégrés à la peau pourront collecter et transmettre des données en continu, ouvrant la voie à une surveillance médicale préventive sans précédent.

L’avenir au bout des doigts

Cette innovation pourrait véritablement remplacer toutes les fonctionnalités actuelles de nos smartphones, des appels téléphoniques à la gestion bancaire, en passant par la géolocalisation. Bill Gates est tellement convaincu du potentiel de cette technologie qu’il a décidé d’y investir personnellement, voyant dans ces tatouages électroniques l’opportunité de libérer les utilisateurs des contraintes physiques imposées par les appareils mobiles traditionnels.