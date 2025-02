Tourisme au Maghreb: plus de 400 projets pour enrichir l’offre de ce pays

Casablanca - Maroc (Ph. Expedia)

Le Maroc a lancé un programme d’incubation touristique ambitieux, avec 414 projets innovants présélectionnés dans le cadre d’une initiative portée par le ministère du Tourisme et la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT). Cette démarche s’inscrit dans la feuille de route 2023-2026, visant à moderniser et enrichir l’offre touristique nationale à travers trois segments stratégiques : la gastronomie, la gamification de loisir et le digital.

Doté d’une enveloppe de 156 millions de dirhams, ce programme lancé en septembre 2024 reflète l’ambition exprimée par la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor : « Nous souhaitons dynamiser l’investissement touristique, tout en construisant une nouvelle génération d’expériences au profit des voyageurs ». Les projets retenus bénéficieront d’une subvention pouvant atteindre 400 000 dirhams et d’un accompagnement pour faciliter leur accès aux marchés.

Des innovations dans trois secteurs clés

La répartition des projets témoigne d’une forte dominante gastronomique avec 253 initiatives, suivie de 111 projets en gaming et 50 en digital. Le volet gastronomique met en valeur le patrimoine culinaire marocain à travers des concepts novateurs, allant des restaurants traditionnels revisités aux expériences de fusion culinaire, en passant par des tournées gastronomiques régionales.

Dans le domaine du gaming et du digital, les innovations sont tout aussi prometteuses. Le secteur du jeu propose des expériences immersives comme des escape games en sites historiques et des parcours en réalité augmentée, tandis que le volet numérique développe des solutions modernes telles que des conciergeries digitales et des plateformes de réservation intelligentes pour les riads.

Un objectif ambitieux pour 2030

Cette initiative s’inscrit dans une vision plus large visant à accueillir 26 millions de touristes à l’horizon 2030. En misant sur ces startups innovantes, le Maroc entend créer des expériences uniques qui renforceront son positionnement sur la scène touristique mondiale, tout en préservant son authenticité culturelle et en embrassant la modernité numérique.