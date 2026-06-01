Avec sa gigafactory au Maroc, la Chine s'offre une porte d'entrée vers le marché européen

Le fabricant chinois de batteries Gotion High-Tech lance la construction de la première gigafactory africaine de batteries lithium-ion à Kénitra, dans le nord-ouest du Maroc. La production est attendue pour août 2026, selon les analystes qui ont suivi le conseil d’administration du groupe tenu en duplex entre son siège de Hefei et le site marocain fin avril 2026.

L’accord d’investissement, signé en juin 2024 entre Gotion et le gouvernement marocain, porte sur un engagement total de 6,5 milliards de dollars réparti en cinq phases. La première phase, dotée d’un budget de 1,3 milliard de dollars, vise une capacité de production de 20 GWh par an — de quoi alimenter plusieurs centaines de milliers de véhicules électriques. À fin 2025, environ 843 millions de dirhams avaient déjà été engagés sur le chantier, dont les travaux de terrassement sont achevés.

85 % de la production destinée à l’Europe

L’orientation commerciale du projet ne laisse guère de place au doute. Khalid Qalam, directeur de Gotion Power Morocco, a déclaré lors d’un forum industriel à Rabat avoir « déjà reçu des commandes de nombreux constructeurs automobiles européens ». L’essentiel de la production — estimé à 85 % — sera acheminé vers l’Union européenne, principal marché visé dès le démarrage.

Le choix de Kénitra n’est pas anodin. La ville abrite déjà les usines de Renault et de Stellantis, deux constructeurs européens qui font du Maroc leur deuxième base de production mondiale. En 2025, Renault y a assemblé près de 395 000 véhicules, dont 82 % exportés vers l’Europe. Stellantis, de son côté, a investi 1,2 milliard d’euros pour porter sa capacité locale à 535 000 unités par an d’ici 2030. L’arrivée de Gotion complète cette chaîne industrielle en y ajoutant la production de cellules, de cathodes et d’anodes — composants jusqu’ici quasi exclusivement fabriqués en Asie.

Un dilemme pour Bruxelles

L’ampleur des investissements chinois au Maroc inquiète une partie des décideurs européens. Fin 2024, la Commission européenne a relevé ses droits de douane sur les véhicules électriques importés de Chine à 46 %, craignant que le royaume chérifien serve de voie de contournement vers le marché unique. Rabat conteste ces accusations, invoquant ses règles d’origine strictes et la valeur ajoutée locale générée par ces projets.

Le règlement européen sur les batteries (UE 2023/1542), pleinement applicable depuis août 2025, impose désormais des critères de traçabilité et d’empreinte carbone aux cellules commercialisées dans l’UE. La conformité de la production marocaine de Gotion à ce cadre réglementaire constituera un enjeu déterminant pour l’accès effectif au marché européen dès le démarrage de l’usine, prévu dans moins de trois mois.