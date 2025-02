Transports au Maghreb : ce pays veut reformer le secteur

Rabat. Photo: DR

Le Maroc possède une économie dynamique et les premières autorités mettent tout en œuvre pour créer des opportunités. Terre de tourisme, le royaume chérifien est une destination prisée à l’international. De nombreuses destinations marocaines jouissent d’une énorme cote de popularité auprès des touristes.

En 2030, le Maroc va co-organiser la Coupe du monde de football en compagnie de l’Espagne et du Portugal. Le pays maghrébin souhaite profiter de cette occasion pour faire passer son secteur des transports dans une autre dimension. Le royaume chérifien amorce un tournant décisif dans la gestion de son transport urbain.

Les autorités mettent en place un nouveau modèle de gouvernance pour optimiser le fonctionnement du secteur et en assurer la viabilité financière. Ce programme, qui s’étendra de 2025 à 2029, repose sur une approche novatrice : séparer clairement l’investissement en infrastructures de l’exploitation quotidienne des services. Face aux défis croissants du transport urbain (congestion, vétusté des équipements, déficit de rentabilité), le gouvernement entend réorganiser le secteur en profondeur.

Le projet couvre l’exploitation des bus, l’aménagement et l’équipement des stations ainsi que l’installation de bornes intelligentes. En intégrant les nouvelles technologies, le Maroc ambitionne de moderniser son réseau urbain et de répondre aux exigences d’une mobilité durable. Cette réforme s’inscrit dans une dynamique observée dans de nombreuses villes à travers le monde, où la gestion des transports est progressivement confiée à des opérateurs privés, sous la supervision des pouvoirs publics.

L’idée est de distinguer l’investissement en infrastructures financé par l’État et les collectivités de l’exploitation, qui peut être confiée à des partenaires spécialisés. Une telle approche devrait stimuler l’efficacité et encourager l’innovation, tout en permettant aux collectivités locales de réorienter leurs ressources vers d’autres priorités urbaines.

Au-delà de la restructuration administrative et financière, cette réforme vise à rendre le transport urbain plus intelligent et interconnecté. L’installation de bornes intelligentes et la modernisation des stations permettront d’améliorer l’expérience des usagers en fournissant des informations en temps réel et en facilitant l’accès aux services.