À 4 jours du Mondial 2026, le Maroc accroché par la Norvège lors de son dernier match amical

Le Maroc a conclu sa préparation pour la Coupe du monde 2026 sur un match nul (1-1) face à la Norvège, ce dimanche 7 juin au Sports Illustrated Stadium de Harrison, dans le New Jersey. Ce résultat laisse le sélectionneur Mohamed Ouahbi avec des certitudes tactiques, mais aussi une préoccupation médicale de taille à l’approche du tournoi.

Une préparation en deux actes

La fenêtre de préparation des Lions de l’Atlas avait débuté le 2 juin à Rabat, où le Maroc s’était imposé 4-0 face à Madagascar au stade Prince Moulay Abdellah. Ismaël Saibari avait signé un doublé, avant que Soufiane Rahimi sur penalty et Ayoub El Kaabi ne complètent le tableau. Un galop d’essai maîtrisé, qui avait permis à Ouahbi de tester des combinaisons et de valider plusieurs options offensives, avant le départ de la sélection vers l’Amérique du Nord pour cette ultime répétition.

Díaz ouvre, Ødegaard répond

Les Lions de l’Atlas avaient débuté la rencontre dans un 4-2-3-1 avec Yassine Bounou dans les buts, une défense composée d’Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad et Noussair Mazraoui, et un trio offensif associant Ismaël Saïbari, Brahim Díaz et Ez Abde. Le milieu de l’équipe nationale espagnole Brahim Díaz a rapidement donné le ton en ouvrant le score dès la 7e minute d’une frappe précise, concrétisant une entame dominatrice du Maroc.

Le match a cependant basculé dans l’inquiétude à la 28e minute avec la sortie sur blessure de Noussair Mazraoui, remplacé par Youssef Belammari. Selon Foot Africa, le latéral de Manchester United s’est effondré, victime d’une inquiétante blessure musculaire, et le staff médical marocain s’affaire désormais à en évaluer la gravité.

En seconde période, Mohamed Ouahbi a procédé à un remaniement massif, lançant Soufiane Rahimi et Sofyan Amrabat dès la reprise, avant de remplacer pas moins de sept joueurs — dont Hakimi, Azzedine Ounahi et le buteur Díaz — entre la 63e et la 64e minute. La Norvège a profité de ce bouleversement pour trouver l’égalisation à la 74e minute par son capitaine Martin Ødegaard, qui a ajusté Bounou d’une frappe précise (1-1). Un carton jaune distribué à Bilal El Khannouss à la 81e minute a animé la fin de rencontre, sans que le score n’évolue.

Alerte médicale à l’approche du choc contre le Brésil

La blessure de Mazraoui n’est pas la seule source d’inquiétude. L’ailier Ez Abde (Real Betis) a également quitté le terrain sur blessure lors du match, sans que la gravité de son état n’ait été officiellement communiquée à l’issue de la rencontre. Ces deux incertitudes physiques tombent au pire moment pour une sélection qui avait construit sa préparation sur la régularité de ses cadres.

Ce nul en clôture de préparation rappelle le statut du Maroc à ce Mondial : celui d’une équipe prise au sérieux par tous ses adversaires depuis sa demi-finale historique à la Coupe du monde 2022 au Qatar — première nation africaine à franchir ce cap. La compétition 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet, voit les Lions de l’Atlas logés dans le Groupe C avec le Brésil, l’Écosse et Haïti.

Le premier grand test est fixé au samedi 13 juin au MetLife Stadium de New York, face au Brésil. Le staff médical marocain dispose de moins d’une semaine pour statuer sur la disponibilité de Mazraoui et d’Abde Ezzalzouli avant ce choc d’ouverture.