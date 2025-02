Trump vs Chine: l’Europe comme arbitre ?

PHOTO : REUTERS / LEAH MILLIS

Dans un contexte international tendu, la Chine réaffirme son intérêt pour un rapprochement avec l’Union européenne. Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a souligné l’importance stratégique des relations entre les deux puissances, face à un monde menacé par « la division, la fragmentation et le désordre« .

Cette main tendue vers l’Europe intervient alors que Pékin considère désormais le Vieux Continent comme « un partenaire stratégique global et un pilier important et indépendant dans un monde multipolaire« . Une déclaration qui prend tout son sens dans le contexte actuel des relations internationales et qui démontre le nouveau rôle que pourrait avoir à jouer Bruxelles dans ce contexte global.

Publicité

Les tensions avec Washington s’intensifient

L’administration Trump a récemment imposé de nouveaux droits de douane de 10% sur les importations chinoises, justifiant cette décision par la lutte contre le trafic de fentanyl. En réponse, Pékin a instauré des mesures de rétorsion sur le charbon et le gaz américains, tout en renforçant les contrôles sur l’exportation de certains matériaux stratégiques.

Alors que les relations sino-américaines se détériorent, la Chine cherche à renforcer ses liens avec l’Europe. Cependant, l’Union européenne maintient une approche prudente, comme l’a rappelé Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en soulignant la nécessité de limiter les risques tout en explorant de nouvelles opportunités de coopération.

Une réorientation stratégique vers l’Europe

L’Europe, qui a récemment augmenté ses taxes sur les véhicules électriques chinois, reste déterminée à agir selon ses propres intérêts. Cette position reflète la volonté européenne de maintenir son indépendance stratégique tout en gérant ses relations avec les deux grandes puissances mondiales, sans pour autant se laisser distancer ou mettre à mal, notamment par la volonté américaine de rebattre les cartes en matière de diplomatie internationale.