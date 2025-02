Elon Musk subit un gros revers, ce qu’il faut savoir

Apu Gomes

Un juge fédéral américain a empêché le Trésor de partager les données de son système de paiement avec des parties externes, infligeant ainsi un premier revers juridique à la campagne d’Elon Musk visant à réduire les dépenses gouvernementales.

Cette décision intervient après que Musk ait affirmé que son équipe au Département de l’Efficacité Gouvernementale (Doge) était en train de « fermer rapidement » les paiements du Trésor, après avoir apparemment obtenu l’accès au système qui distribue des milliers de milliards de dollars chaque année, notamment pour la Sécurité sociale et Medicare.

Elon Musk souhaite tout chambouler

Les représentants des employés gouvernementaux et des retraités ont déposé une plainte pour empêcher le partage de ces données sensibles avec Musk et d’autres membres de Doge, arguant que de telles actions les « privaient des protections de la vie privée garanties par la loi fédérale ».

Bien que le gouvernement américain ait assuré au tribunal que seuls deux émissaires de Doge avaient accès au système sensible, la juge Kollar-Kotelly a imposé une ordonnance interdisant tout partage d’informations en dehors du Trésor, pendant qu’elle examine une injonction plus permanente.

Musk, face à des défis juridiques

Cette bataille juridique survient alors que les responsables du Trésor et la Maison Blanche ont tenté de rassurer face aux inquiétudes concernant l’accès présumé de Musk et de Doge au système après que l’entrepreneur ait suggéré, comme le rapporte le Financial Times, que son équipe annulait unilatéralement des paiements « illégaux ». Donald Trump a déclaré que Musk, qui est devenu un employé spécial du gouvernement, « ne peut rien faire – et ne fera rien – sans notre approbation ».

Doge, dont les émissaires se sont infiltrés dans les réseaux de diverses agences gouvernementales, y compris USAID, Health & Human Services et le Département des Transports, fait face à plusieurs poursuites de groupes affirmant que l’organisme contourne diverses protections légales. Ces actions en justice remettent en question la légitimité et la transparence des opérations de l’organisation.

Le milliardaire, contesté

Les syndicats ont demandé une ordonnance restrictive pour empêcher Doge d’accéder aux systèmes du Département du Travail américain, suite aux informations selon lesquelles l’agence serait la prochaine cible de Musk. Les plaignants allèguent que Doge cherche à accéder à des systèmes sensibles avant que les tribunaux ne puissent les arrêter, et à démanteler les agences avant que le Congrès ne puisse exercer ses prérogatives budgétaires.