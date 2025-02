USA: Elon Musk avertit d’un danger si rien n’est fait

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

Dans une déclaration forte à la Maison-Blanche ce mardi, Elon Musk a tiré la sonnette d’alarme concernant la situation financière des États-Unis. Le milliardaire, récemment nommé par Donald Trump à la tête d’une commission dédiée à l’efficacité gouvernementale, a mis en garde contre le risque de faillite du pays si des mesures drastiques n’étaient pas prises pour réduire le déficit public, qu’il évalue à 2000 milliards de dollars.

Cette nomination et les actions qui en découlent suscitent de vives réactions dans la sphère politique américaine. En effet, l’entrepreneur, déjà à la tête de plusieurs entreprises majeurees comme Tesla, SpaceX et le réseau social X, se voit confier une mission d’envergure nationale sans pour autant disposer d’un mandat électoral ou d’une position officielle au sein du gouvernement.

Une légitimité contestée

La controverse s’intensifie alors que l’opposition démocrate remet en question la légalité même des actions entreprises par le milliardaire. Les critiques soulignent l’absence de fondement juridique pour cette mission, pointant du doigt le caractère potentiellement illégal de son implication dans les affaires gouvernementales sans mandat officiel.

Malgré ces critiques, l’homme le plus riche du monde défend sa position et celle de son équipe. Il reconnaît la présence de personnes compétentes au sein de l’administration fédérale, tout en insistant sur la nécessité d’une plus grande responsabilisation de la bureaucratie envers le peuple américain. Pour assurer la transparence de leur mission, les actions de son équipe sont documentées et partagées sur le réseau social X via un compte spécifique.

La réforme comme mandat populaire

Elon Musk justifie son intervention en s’appuyant sur la volonté populaire, affirmant que les électeurs ont clairement exprimé leur désir d’une réforme gouvernementale d’envergure. Il rappelle notamment que cette réforme constituait un élément central des discours du président lors de ses meetings, légitimant ainsi son implication dans ce processus de transformation de l’administration fédérale.