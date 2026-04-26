Elon Musk rachète pour 60 milliards le logiciel d'un jeune de 25 ans qui avait raté sa première startup

SpaceX a annoncé le 22 avril 2026 un accord donnant à la société le droit d’acquérir Cursor, l’éditeur de code développé par la startup californienne Anysphere, pour 60 milliards de dollars. Si SpaceX renonce à l’acquisition, elle versera 10 milliards de dollars à Anysphere pour leur collaboration technologique. Le fondateur et PDG d’Anysphere, Michael Truell, 25 ans, était encore étudiant au Massachusetts Institute of Technology il y a trois ans.

Un accord structuré autour de l’IPO de SpaceX

L’opération ne prendra pas la forme d’une acquisition immédiate. Selon TechCrunch, SpaceX repousse la finalisation du rachat à l’après-introduction en bourse, prévue pour juin 2026 à une valorisation cible de 1 750 milliards de dollars — ce qui en ferait la plus grande IPO de l’histoire des marchés financiers. La société souhaite éviter toute mise à jour de ses documents financiers confidentiels avant la cotation, et prévoit de financer l’opération en actions nouvellement émises.

L’accord intervient alors que Cursor était en passe de boucler une levée de fonds de 2 milliards de dollars avec Andreessen Horowitz, Nvidia et Thrive Capital. SpaceX, qui a fusionné avec xAI en février 2026, cherche à combler son retard face à OpenAI et Anthropic sur le segment des outils de développement assistés par IA.

Publicité

De l’échec au deal le plus cher de l’IA coding

Truell a cofondé Anysphere en 2022 avec trois camarades du MIT — Aman Sanger, Sualeh Asif et Arvid Lunnemark— après avoir abandonné leurs études. Leur première tentative, un assistant de code destiné aux ingénieurs mécaniques, n’a pas trouvé de marché. Le pivot vers un éditeur de code généraliste dopé à l’IA s’est révélé décisif : Cursor a atteint 100 millions de dollars de revenus annuels en douze mois après son lancement en mars 2023, puis 1 milliard en novembre 2025 selon les données d’Anysphere.

La trajectoire d’Anysphere a par ailleurs mis en évidence l’une des liquidations les plus coûteuses de la faillite FTX. En avril 2022, Alameda Research, le bras d’investissement de l’exchange crypto fondé par Sam Bankman-Fried, avait acquis environ 5 % du capital d’Anysphere pour 200 000 dollars. Après l’effondrement de FTX en novembre 2022, les administrateurs judiciaires ont revendu cette participation au même prix en avril 2023. À la valorisation de 60 milliards retenue par SpaceX, cette part représenterait aujourd’hui environ 3 milliards de dollars, selon les calculs publiés par CoinDesk.

La décision finale d’acquisition par SpaceX est attendue dans le courant du second semestre 2026, après l’introduction en bourse de la société.