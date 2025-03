Afrique : Starlink d’Elon Musk autorisé dans un nouveau pays

Starlink

Starlink, la solution internet par satellite d’Elon Musk, poursuit son expansion en Afrique, et c’est au Tchad que la dernière autorisation a été délivrée. Alors que dans de nombreuses régions du monde, l’accès à internet reste un défi majeur, l’annonce de cette autorisation marque une étape significative. Le Tchad, où l’internet reste inaccessible dans certaines zones, voit dans cette initiative une opportunité de surmonter une partie de ses problèmes de connectivité. Toutefois, des interrogations demeurent, notamment concernant les coûts d’accès qui pourraient rendre l’initiative moins accessible à certains.

Le ministre des Télécommunications, de l’Économie numérique et de la Digitalisation, Michel Boukar, a officialisé cette décision le 13 mars dernier lors d’une conférence de presse. Starlink, une filiale de SpaceX, offre une connexion par satellite, promettant une couverture rapide et fiable, même dans les régions les plus reculées. Cette promesse arrive à un moment où, dans certaines parties du pays, l’accès à internet est limité voire inexistant. Actuellement, le déploiement de l’infrastructure de fibres optiques, très coûteuse, n’a couvert que 6 000 km du territoire national, laissant ainsi une grande partie de la population sans accès à internet haut débit.

Publicité

Avec cette nouvelle autorisation, le Tchad espère réduire cet écart en offrant une couverture internet plus large, sans avoir à dépendre des coûteuses infrastructures terrestres. Cependant, un point sensible reste celui des tarifs. Bien que le ministre ait assuré que des négociations avaient été menées pour rendre les services accessibles à un large éventail de la population, les inquiétudes concernant le coût de l’abonnement demeurent. Il reste à voir si Starlink pourra effectivement s’adapter aux réalités économiques du pays, ou si ses tarifs limiteront son accès à une frange restreinte de la population.

Cette avancée, si elle permet d’améliorer l’accès à internet dans le pays, pourrait aussi avoir des impacts significatifs sur le développement numérique et économique du Tchad. Une couverture internet plus étendue pourrait faciliter l’accès à l’éducation en ligne, à des services de santé à distance, et stimuler l’innovation dans plusieurs secteurs. Mais tout cela reste dépendant de l’accessibilité financière des services proposés par Starlink. Le futur de la connectivité au Tchad pourrait ainsi dépendre autant de la volonté du gouvernement que de la flexibilité des tarifs de ce fournisseur.