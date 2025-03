Armement : l’Europe veut mobiliser 800 milliards €

Parlement européen (Photo DR)

Avec le déclenchement du conflit russo-ukrainien, de nombreux pays européens ont accéléré leur course à l’armement. Le vieux continent a longtemps misé sur l’OTAN pour assurer sa protection, mais avec l’arrivée de Trump au pouvoir les choses sont entrain de bouger.

Face à un environnement géopolitique chamboulé, l’Union Européenne enclenche une montée en puissance sans précédent dans le domaine de la défense. Le 4 mars, la présidente de la Commission européenne a dévoilé un plan ambitieux visant à mobiliser près de 800 milliards d’euros pour renforcer l’armement du continent et soutenir l’Ukraine. Cette initiative marque un tournant stratégique pour l’UE, qui cherche à s’affranchir de sa dépendance aux États-Unis tout en consolidant sa posture face aux menaces émergentes.

Le plan présenté par la Commission européenne prévoit une réindustrialisation massive du secteur de l’armement, en stimulant la production de munitions, de chars, de drones et de systèmes de défense antiaériens. L’objectif affiché est clair : accroître la souveraineté militaire européenne et garantir des capacités de production suffisantes pour répondre aux besoins des États membres.

Dans ce grand projet de réarmement, l’Ukraine occupe une place centrale. L’UE veut intensifier son aide militaire à Kiev, en lui fournissant davantage d’équipements et en soutenant la montée en puissance de son industrie de défense. Ce soutien s’inscrit dans une logique de long terme, visant à aider l’Ukraine à tenir face à l’agression russe tout en préparant son intégration progressive aux structures européennes de sécurité.

Si la volonté politique est bien présente, ce plan soulève aussi des interrogations, notamment sur son financement. Mobiliser 800 milliards d’euros nécessitera des arbitrages budgétaires majeurs au sein de l’UE, avec des débats attendus sur la répartition des efforts entre les États membres. En parallèle, cette nouvelle orientation stratégique risque de raviver des tensions entre les partisans d’une Europe plus militarisée et ceux qui restent attachés à une approche plus diplomatique des conflits.

Certains États, historiquement réticents à une augmentation massive des dépenses militaires, pourraient freiner la mise en œuvre de certaines mesures. Loin d’un simple ajustement conjoncturel, cette initiative pourrait transformer durablement la posture de l’UE sur la scène internationale, en en faisant un acteur militaire plus influent et plus autonome.