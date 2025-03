Armement : l’Ukraine fait une annonce surprise

AFP

Depuis plus de trois ans, le conflit en Ukraine continue de peser lourdement sur les populations et les forces en présence, causant d’importantes pertes humaines de part et d’autre. Tandis que la diplomatie internationale s’active pour trouver une issue à cette guerre, le président américain Donald Trump, récemment revenu à la Maison-Blanche, multiplie les initiatives pour favoriser un accord de paix. Dans ce contexte, une annonce inattendue de l’Ukraine vient rappeler que Kiev ne relâche pas ses efforts en matière d’innovation militaire.

Lors d’une conférence de presse tenue le lundi 17 mars, le président Volodymyr Zelensky a révélé que ses ingénieurs avaient conçu un drone d’une portée exceptionnelle. Capable de parcourir jusqu’à 3 000 kilomètres depuis son point de contrôle, cet appareil ouvre de nouvelles perspectives stratégiques pour l’armée ukrainienne. Selon le Kyiv Independent, il pourrait être utilisé pour viser des infrastructures clés en territoire russe, notamment des bases aériennes, des raffineries de pétrole et des centres logistiques essentiels au dispositif militaire adverse.

Cette avancée technologique s’inscrit dans une dynamique d’innovation soutenue par les États-Unis. Depuis le début du conflit en février 2022, l’Ukraine a fait des drones un élément central de sa stratégie militaire. Parallèlement, Washington accompagne ces développements via des initiatives telles que le projet Artemis, piloté par la Defense Innovation Unit du Pentagone. Ce programme, qui implique quatre entreprises ukrainiennes, vise à produire des drones kamikazes de longue portée, capables de frapper des cibles situées à des distances considérables. Si le modèle présenté par Volodymyr Zelensky ne semble pas directement lié à cette initiative, il témoigne néanmoins de l’intensification des recherches menées dans ce domaine.

Au-delà des drones, l’Ukraine poursuit également le développement de missiles de longue portée. Lors de son intervention, le président ukrainien a évoqué les essais en cours d’un nouveau prototype, le Long Neptune. Se félicitant des premiers résultats obtenus, il a insisté sur la nécessité d’augmenter la production de ces armes et de renforcer la coopération avec les partenaires internationaux pour accélérer leur déploiement.

Ces annonces surviennent alors que des discussions sur un éventuel cessez-le-feu de trente jours sont en cours. Donald Trump doit rencontrer Vladimir Poutine le mardi 18 mars pour tenter de faire avancer ces négociations. Cependant, Kiev, tout en restant à l’écoute des propositions diplomatiques, ne cache pas sa volonté de continuer à renforcer ses capacités militaires, anticipant une prolongation du conflit si aucun accord durable n’est trouvé.