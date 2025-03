Bénin : Angela Aquereburu Rabatel prend officiellement les rênes de la SRTB

Ce lundi 3 mars 2025 marque un tournant à la Société de Radio et Télévision du Bénin (SRTB), avec l’arrivée d’Angela Aquereburu Rabatel en tant que directrice générale de la société et directrice de Bénin TV. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, la nouvelle dirigeante a exprimé sa gratitude envers le président Patrice Talon pour la confiance accordée. Elle a également remercié le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) ainsi que la ministre du numérique et de la digitalisation.

Une vision ambitieuse pour la SRTB Pour Angela Aquereburu Rabatel, la SRTB, avec ses trois chaînes de télévision et ses quatre radios publiques, joue un rôle essentiel dans l’audiovisuel béninois. Son objectif est clair : « Moderniser, structurer et renforcer nos médias pour mieux informer, éduquer et divertir les Béninois et, plus largement, les Africains ».

Publicité

Elle met en avant l’importance du travail collaboratif pour atteindre ces ambitions. « Rien ne pourra se faire sans l’implication et l’expertise des équipes en place », a-t-elle souligné, en saluant tout particulièrement l’engagement des directrices et directeurs des chaînes de télévision et de radio. Selon elle, chaque acteur de la SRTB, à tous les niveaux, contribuera à cette transformation.

Trois priorités pour un nouvel élan Consciente des défis à relever, Angela Aquereburu Rabatel s’est fixé trois priorités :