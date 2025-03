Bénin : « De la Terre à l’État », le nouveau livre de l’ex-ministre Daniel Tawéma

Photo: DR

Le vendredi 14 mars 2024, l’hôtel Azalaï de Cotonou a été le théâtre du lancement de l’autobiographie De la Terre à l’État du ministre béninois Daniel Tawéma. Cet événement, marqué par la présence de nombreuses personnalités politiques et institutionnelles, a offert un aperçu fascinant du parcours exceptionnel de l’auteur, un homme qui, issu de la ruralité, a gravi les échelons de l’administration et de la politique béninoise.

Publié aux éditions Sydo en France, De la Terre à l’État est un récit captivant et inspirant, retraçant les défis et réussites de Daniel Tawéma, un homme profondément attaché à sa terre d’origine. Né en 1947 dans la région de l’Atacora, bien connue pour le parc Pendjari, l’auteur a marqué l’histoire politique du Bénin, occupant des fonctions de premier plan, notamment celle de directeur de cabinet du président Mathieu Kérékou, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, et ministre de l’Intérieur.

Un livre qui dépasse le récit personnel

Le ministre Tawéma a été un acteur clé de la politique béninoise, contribuant de manière décisive à la démocratie du pays. Dans son livre, il ne se contente pas de retracer son parcours personnel, mais il offre un témoignage précieux des grands événements qui ont façonné l’histoire politique du Bénin. Parmi ceux-ci, la Conférence nationale de 1990, un moment fondateur qui a permis de poser les bases de la démocratie dans le pays.

Structuré en sept chapitres, l’ouvrage de 340 pages décrit l’évolution de l’auteur, depuis ses premières années à Matéri, dans une région rurale du Bénin, jusqu’à son ascension dans les sphères politiques et administratives. Daniel Tawéma revient également sur ses expériences en tant que député et ministre, et sur son implication dans la gestion de la sécurité nationale.

Une cérémonie marquée par des personnalités influentes

La cérémonie de lancement a attiré une foule d’invités prestigieux, dont la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata Zimé Yérima, le président de la Commission électorale nationale autonome (Céna), Sacca Lafia, ainsi que le président Bruno Amoussou. L’événement a aussi vu la participation de nombreuses figures politiques et de la société civile.

Dandi Gnamou, présidente de la Haute Cour de Justice du Bénin et conseillère à la Cour constitutionnelle, a pris la parole pour présenter le livre, soulignant l’importance de cet ouvrage dans un contexte où la culture orale prédomine encore en Afrique. Elle a décrit le livre comme un « magnifique bébé » et a posé trois questions essentielles pour guider la lecture : D’où vient M. Tawéma ? Quel est son parcours ? Quelle est sa contribution à l’histoire du Bénin ?

Un message fort pour la jeunesse et les femmes béninoises

Dans son discours, délivré par sa fille, Daniel Tawéma a exprimé sa profonde gratitude envers sa famille, particulièrement ses enfants, pour leur soutien indéfectible dans l’édition et le lancement de son livre. Il a également adressé un message fort à la jeunesse béninoise, en soulignant l’importance de l’éducation et de la formation pour réussir. Tawéma a encouragé les jeunes à croire en eux-mêmes et à ne jamais se laisser décourager par leurs origines sociales.

Le ministre a également rendu un hommage particulier aux femmes, insistant sur leur rôle essentiel dans le développement du pays. Selon lui, les femmes sont des actrices clés dans la construction d’un avenir prospère pour le Bénin, et il leur a adressé un appel à la résilience et à la persévérance.

L’unité nationale au cœur de l’avenir du Bénin

Enfin, Tawéma a réaffirmé son appel à l’unité nationale, soulignant que seul un Bénin uni et solidaire pourra relever les défis de demain. Il a appelé à dépasser les divisions pour bâtir un pays plus fort, en soulignant que la force de la nation réside dans la coopération de tous ses citoyens. « Mon espoir est que chacun y trouve des leçons et l’inspiration nécessaires pour relever ses propres défis », a écrit Daniel Tawema. Le ministre Gaston Dossouhoui, parrain du lancement du livre, a salué le parcours exceptionnel de l’auteur. Il a insisté sur l’importance de ce livre comme source d’inspiration pour les générations futures, en soulignant que l’origine sociale ne doit jamais être un obstacle, mais un moteur pour réussir.