Bénin : la fête de l’Aïd El-Fitr 2025 fixée à ce dimanche

Coran (photo Unsplash)

L’Union Islamique du Bénin (UIB) a officiellement annoncé que la célébration de l’Aïd El-Fitr 1446 se tiendra le dimanche 30 mars 2025 sur toute l’étendue du territoire national. Cette annonce fait suite aux observations effectuées par la Commission Nationale d’Observation du Croissant Lunaire, qui a confirmé l’apparition du croissant lunaire, marquant ainsi la fin du mois sacré de Ramadan.

Dans un communiqué signé par son président, Son Éminence Imam Idrissou Lemanou Boukary, l’UIB a rappelé que cette célébration est un moment de réjouissance et de bénédiction pour la communauté musulmane. L’organisation religieuse exhorte tous les fidèles à observer les rites de l’Aïd conformément aux enseignements du Prophète Muhammad (PSL).

L’Aïd El-Fitr est une fête marquant la fin du jeûne du Ramadan, un mois de dévotion, de prière et de partage. À cette occasion, les musulmans du Bénin et du monde entier se rassemblent pour des prières collectives, des moments de fraternité et des actes de charité envers les plus démunis.

L'UIB a conclu son message en formulant des prières pour que le jeûne et les prières des fidèles soient acceptés par Allah et en adressant ses vœux de paix et de prospérité à toute la communauté musulmane : « Aïd Moubarak à toutes et à tous ! ».