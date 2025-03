Bénin : les hommages du Président Vlavonou à El-Hadj Amzat Houzéifa, digne serviteur d’Allah

Photo : Assemblée Nationale / Benoit Koffi

L’imam central de la ville de Porto-Novo a répondu à l’appel d’Allah, Dieu le père tout puissant le mercredi 19 Mars 2025. Une nouvelle donne qui a plongé la communauté musulmane du Bénin dans un deuil et à l’origine du déplacement de Louis Gbèhounou Vlavonou, président de l’Assemblée nationale au domicile de l’illustre disparu pour les condoléances de la représentation nationale.

L’acte posé par la première autorité de l’institution parlementaire s’inscrit dans les commodités de bonne conduite notamment l’assistance en cas de détresse. Il fait suite à un départ imprévisible vers le très haut de l’une des figures de proue de la religion musulmane, El-Hadj Amzat Houzéifa, l’imam central de la ville capitale de la République du Bénin. Un décès qui a attristé plus d’un des citoyens de la ville, toute obédience religieuse confondue du fait de la disponibilité et de l’écoute dont fait preuve l’autorité religieuse. D’où les sentiments de regret lus sur les visages et poussant certains à parler de décès inattendu mais respectant le calendrier du père céleste, le dernier recours de la fin de notre mission terrestre.

Publicité

Cette désolation, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou l’a aussi exprimé mais, puisant dans ses richesses et expériences spirituelles, a pu trouver la réponse juste en indiquant qu’il s’agit d’un départ pour soutenir auprès de l ’Eternel, toutes les actions favorables à la convergence et à l’unité pour le développement de la ville capitale sans ignorer le Bénin tout entier. C’est le fondement de son insistance pour saluer un retour honorifique d’un patriarche dans une période significative pour la communauté musulmane en mettant en exergue le mois de jeune sans perdre de vue le carême pour les chrétiens. Raison de l’apaisement du cœur de l’autorité parlementaire qui a trouvé les mots justes pour valoriser le désormais feu El-Hadj Amzat Houzéifa qui a laissé de traces significatives en ce qui concerne le renforcement du dialogue inter religieux à en croire au contenu de son bref message de condoléances adressées à la famille du disparu et à toute la communauté musulmane.