Bénin : Plusieurs dizaines de véhicules retirés de la circulation à Cotonou

photo d'illustration : Présidence du Bénin

La police républicaine du Bénin a lancé une vaste opération de retrait des véhicules non conformes à Cotonou. En l’espace de deux semaines, environ cinquante véhicules ont été mis hors de la circulation, a rapporté Bip Radio dans son édition du 1er mars 2025.

Des véhicules vétustes et dangereux ciblés



Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une campagne visant à renforcer la sécurité routière et à réduire les risques d’accidents sur les routes béninoises. Selon le communiqué de la police républicaine, les véhicules concernés sont ceux qui présentent des défauts techniques, qui sont vétustes, modifiés ou encore chargés au-delà des limites autorisées.

Ces engins, souvent dépourvus d’assurance valide et de visite technique, posent un danger considérable non seulement pour leurs conducteurs et passagers mais aussi pour les autres usagers de la route. En effet, la vétusté et les défaillances techniques de ces véhicules contribuent à la dégradation des routes et à la pollution de l’environnement.

Des mesures strictes pour une sécurité durable



Les véhicules saisis ont été conduits à la fourrière du commissariat central de Cotonou. Cette initiative ne se limite pas à la capitale économique du Bénin ; elle s’étendra à l’ensemble du territoire national. Les agents de la police républicaine procèdent également à des contrôles stricts sur les chargements hors gabarit et à la vérification de l’attestation de visite technique et de l’assurance des véhicules en circulation.

Face à la recrudescence des accidents, la police entend intensifier ces opérations de contrôle pour renforcer la sécurité sur les routes béninoises. « Trouver des solutions durables pour garantir la sécurité des usagers n’est plus une option, mais un impératif », rappelle la police républicaine dans son communiqué.