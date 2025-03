Bénin : Près de 150 stations-service créées entre 2016 et 2023

Depuis 2016, le Bénin a initié d’importantes réformes pour moderniser et structurer son secteur pétrolier, longtemps affecté par des problématiques telles que la vente informelle de carburant (« Kpayo ») et des procédures administratives complexes pour l’obtention des agréments d’importation, de stockage et de distribution. Ces changements ont favorisé une augmentation significative du nombre de stations-service conformes aux normes, passé de 175 en 2016 à 321 en 2023.

Afin de garantir des prix abordables et de préserver le pouvoir d’achat des citoyens, le gouvernement a mis en place un système de subventions aux produits pétroliers. Entre 2021 et 2023, près de 210 milliards de FCFA ont été alloués à cet effet, répartis comme suit :

En 2021 : environ 21 milliards de FCFA

En 2022 : 133 milliards de FCFA, sous forme de subventions directes et indirectes

En 2023 : environ 56 milliards de FCFA en subventions indirectes

Avant ces réformes, le secteur était confronté à des exigences administratives contraignantes, telles que des délais d’obtention des agréments pouvant atteindre six mois et une obligation de capital social de 300 millions de FCFA. Ces obstacles freinaient les investissements et contribuaient à des pénuries récurrentes. Pour y remédier, le gouvernement a mis en place la dématérialisation des procédures, réduisant ainsi le délai de traitement à un mois et supprimant l’exigence de capital minimum, facilitant ainsi l’accès au marché.

Par ailleurs, une initiative majeure a été l’intégration progressive du secteur informel à travers la création de mini-stations. Cette approche inclusive a permis d’assurer une transition en douceur vers une distribution mieux organisée et sécurisée, évitant ainsi les tensions sociales liées aux tentatives de régulation antérieures.

Pour renforcer ces acquis, le gouvernement prévoit de nouvelles initiatives, notamment :