Bénin : un chef de village condamné à 2 ans de prison pour vol de bétail

Le tribunal d’Aplahoué a rendu son verdict dans une affaire de vol de bétail qui a secoué la commune de Djakotomey. Le chef du village d’Étonhoué a été reconnu coupable et condamné à une peine de 24 mois de prison ferme, assortie d’une amende de 800 000 francs CFA selon des informations rapportées par Le Matinal. Tout a commencé avec la disparition suspecte d’un bœuf appartenant à un éleveur de la région. Après plusieurs jours de recherches, l’animal a été retrouvé entre les mains d’un boucher à Azovè, sur le point d’être abattu.

Interrogé par les autorités, le commerçant a révélé l’identité de son fournisseur : le chef du village d’Étonhoué. Alertée, la Police républicaine de Djakotomey Centre a interpellé le chef coutumier pour répondre des accusations portées contre lui. Face aux juges, le prévenu a nié toute implication dans un vol, affirmant être le propriétaire légitime de l’animal, qu’il aurait acquis il y a dix ans à Bohicon. Cependant, l’éleveur à l’origine de la plainte a réfuté cette version, expliquant que son bœuf n’avait que sept ans.

Pour appuyer son propos, il a présenté d’autres bêtes issues du même troupeau, qui auraient manifesté des signes de reconnaissance envers l’animal disparu, remettant en cause la version du chef de village. Après avoir examiné les preuves et les témoignages, le tribunal a tranché en faveur de l’éleveur, condamnant le chef du village d’Étonhoué à une peine de prison ferme et à une lourde amende.