Bénin : Un zémidjan se fait dépouiller après avoir bu un yaourt offert par un client

Un conducteur de taxi-moto, appelé localement « zémidjan », a été victime d’un vol atypique à Savalou, dans le centre du Bénin, le vendredi 28 février 2025. Après avoir consommé un yaourt offert par un client, il a perdu connaissance et s’est réveillé dépouillé de sa moto et de ses effets personnels.

L’incident s’est produit dans la commune de Savalou, située dans le département des Collines. Le conducteur de taxi-moto, résident du quartier Gbèhan à Ataké, était sorti pour sa journée de travail lorsqu’il a été approché par un homme demandant à être conduit à Doumè, un arrondissement situé à environ 60 kilomètres du centre-ville.

Publicité

A en croire les informations rapportées sur cette situation, avant de débuter le trajet, le client a offert un yaourt au conducteur après avoir acheté une boisson énergétique et le yaourt. Pendant le trajet, le client a demandé au conducteur de s’arrêter pour passer des appels téléphoniques. Pendant que le client s’éternisait au téléphone, le zémidjan a décidé de consommer le yaourt offert.

Peu après avoir bu le yaourt, le conducteur de taxi-moto a perdu connaissance. À son réveil, plusieurs heures plus tard, il a découvert que sa moto, sa chemise d’uniforme et l’argent qu’il avait sur lui avaient disparu. Sa disparition a plongé sa famille dans l’angoisse. Au domicile familial, l’inquiétude a duré jusqu’au dimanche après-midi du 2 mars 2025, moment où le conducteur est finalement réapparu, sans sa moto et visiblement désorienté.