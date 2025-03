Canada : Trump et son obsession d’union avec les USA

Photo : Joe Raedle/Getty Images

Donald Trump ne cache plus son ambition de voir le Canada et les États-Unis ne former qu’un seul et même pays. L’ancien président américain s’est récemment exprimé à nouveau sur ce sujet qui lui tient à cœur, mettant en avant une vision où l’intégration du voisin du nord aux États-Unis donnerait naissance à une nation d’une ampleur sans précédent.

Lors d’une déclaration à la Maison-Blanche, Donald Trump a souligné que l’absorption du Canada transformerait l’apparence des États-Unis sur une carte, les rendant, selon lui, particulièrement impressionnants. Il estime que la frontière entre les deux pays est une ligne artificielle tracée sans raison valable et que la disparition de cette séparation renforcerait la position des États-Unis sur la scène mondiale. Pour lui, le Canada n’aurait pas d’existence autonome légitime en dehors de cette possible fusion.

Au-delà de l’aspect visuel qu’il juge attractif, l’ancien président insiste sur le fait que les États-Unis n’auraient pas besoin des ressources ou des infrastructures canadiennes, minimisant ainsi l’intérêt économique d’une telle intégration. Cette déclaration s’inscrit dans une logique expansionniste qui résonne avec certains de ses discours passés, où il a souvent évoqué des transformations géopolitiques audacieuses.

D’un point de vue géographique, une telle union ferait des États-Unis l’un des pays les plus vastes de l’histoire moderne. Actuellement, la Russie détient le titre du plus grand pays au monde avec plus de 17 millions de kilomètres carrés. Une fusion entre les États-Unis et le Canada porterait cette superficie à plus de 19 millions de kilomètres carrés, plaçant cette nouvelle entité territoriale loin devant tous les autres États.

Si cette vision reste purement hypothétique en tout cas pour le moment, elle illustre néanmoins la manière dont Donald Trump envisage les rapports entre les nations et la manière dont il perçoit l’avenir des États-Unis. Son intérêt pour une telle expansion soulève des questions sur les implications politiques, économiques et identitaires qu’une telle intégration impliquerait, bien que celle-ci semble largement irréaliste dans le contexte actuel.