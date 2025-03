Coopération : des députés béninois en visite en France

Photo : DR

Une délégation béninoise, composée de députés et de cadres parlementaires, a entamé ce lundi 24 mars 2025 une mission d’échange d’expériences en France. Conduite par l’honorable Gérard GBENONTCHI, président de la Commission des Finances et des Échanges de l’Assemblée nationale du Bénin, cette visite s’étend jusqu’au 28 mars 2025. Elle est réalisée avec le soutien conjoint de la GIZ et de l’Assemblée nationale du Bénin, dans le cadre d’un partenariat destiné à renforcer les compétences des acteurs béninois en matière de gouvernance financière et de contrôle budgétaire.

Dès 10h15, la délégation a été reçue à la Cour des comptes à Paris par un groupe de magistrats, accompagnés de Natacha Rimbon, directrice des relations internationales. Après les salutations d’usage, les échanges se sont déroulés dans une salle dédiée, où les discussions ont porté sur les méthodes d’audit des entreprises publiques et l’analyse des finances publiques en France. L’attention s’est également portée sur les outils permettant aux citoyens de signaler des irrégularités et de participer au contrôle de l’action publique, un levier essentiel pour une gestion plus transparente des ressources publiques.

La mission se poursuivra mardi à l’Assemblée nationale française, où les parlementaires béninois auront l’occasion d’échanger avec leurs homologues et d’assister aux Questions au Gouvernement. Le programme prévoit ensuite une visite au Sénat mercredi, avec une participation aux travaux de la commission des finances et des rencontres avec des sénateurs français. Parmi les membres de la délégation figurent les députés Gérard GBENONTCHI, Natacha KPOCHAN, Nestor NOUTAÏ, Réginal KOUMANGBEAFIDE, Mounifath KARIM TIDJANI et Issiaka AROUNA.

Cette mission bénéficie également de la présence de magistrats de la Cour des comptes du Bénin, notamment le Procureur général Joël ZODJIHOUÉ, le Président de la Chambre du Contrôle et du Jugement des Comptes de l’État Roch Gnahoui DAVID, ainsi que la Présidente de la Chambre de Contrôle et du Jugement des Comptes des Collectivités Locales Michèle ADOSSOU. Elle vise à doter les députés et magistrats béninois d’outils pour optimiser l’efficacité du contrôle parlementaire et l’audit des finances publiques. Par ailleurs, cette initiative témoigne de la volonté de l’Assemblée nationale du Bénin de promouvoir une gouvernance plus rigoureuse et transparente.