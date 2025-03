Economie : Score mitigé pour le Bénin au classement de l’indice de liberté économique 2025

Photo d'illustration

96ème place sur 176. C’est le rang qu’occupe le Bénin dans le classement de l’« Index of Economic Freedom 2025 » de The Heritage Foundation. L’édition 2025 de ce classement a pris en compte les données collectées pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

12 indicateurs regroupés en quatre grandes catégories : l’Etat de droit (le droit de propriété, l’intégrité du gouvernement, l’efficacité judiciaire), la prépondérance du gouvernement (les dépenses publiques, la pression fiscale, la santé fiscale), l’efficacité réglementaire (la liberté des affaires, la liberté de travail, la liberté monétaire) et l’ouverture des marchés (la liberté commerciale, la liberté d’investissement, la liberté financière) sont les critères qui ont prévalu lors des études de l’évaluation. La moyenne des notes obtenues dans ces catégories permet d’obtenir un score global de liberté économique.

Les pays sont classés en cinq catégories en fonction du niveau de liberté économique. Ceux ayant enregistré les scores les plus élevés (entre 80 et 100) sont considérés comme économiquement « libres ». Suivent de façon décroissante, les économies « globalement libres » (de 70 à 79,9 points), puis celles « modérément libres » (de 60 à 69,9 points). Viennent ensuite les pays « pratiquement pas libres » sur le plan économique (de 50 à 59,9 points), et enfin les pays dits « répressifs » en la matière (ayant des scores inférieurs à 50 points). Pour le classement de 2025, publié le 4 mars 2025, le Bénin se retrouve dans la catégorie des pays pratiquement pas libre économiquement.

Maurice arrive en tête des pays africains en matière de liberté économique en 2025. 15eme au plan mondial, ce pays a vu son score augmenter de 3,5 points de pourcentage par rapport à l'édition 2024 du classement pour s'établir à 75 points cette année. Ce score qui classe l'île Maurice comme « globalement libre », dépasse la moyenne mondiale et celle du continent africain. Il faut dire qu'aucun pays africain ne figure dans la catégorie des économies « libres ». L'indice révèle par ailleurs que l'économie mondiale reste, dans l'ensemble « peu libre », bien que le score moyen mondial de liberté économique ait augmenté de 1,1 % par rapport à 2024.