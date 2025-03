Elon Musk: en pleine tourmente, il lance un message désespéré

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

Depuis sa nomination à un poste consultatif dans l’administration Trump en janvier 2025, Elon Musk a vu l’empire Tesla vaciller dangereusement. Le constructeur automobile électrique a subi une dégringolade boursière vertigineuse, avec une chute de près de 40% de la valeur de l’action depuis le début de l’année. Cette période troublée a été exacerbée par les critiques incessantes accusant le milliardaire de négliger Tesla au profit de ses nouvelles responsabilités gouvernementales. La confiance des investisseurs s’est érodée davantage suite à la vente d’actions par des figures clés de l’entreprise, notamment son frère qui s’est séparé de titres valant 27 millions de dollars en février, imité par la présidente du conseil d’administration.

Une réunion publique pour reprendre la main

Face à cette tempête financière et médiatique, Musk a choisi une approche inhabituelle : tenir une réunion interne exceptionnellement diffusée en direct depuis la Gigafactory texane. Cette transparence forcée révèle sa volonté de reprendre le contrôle du récit autour de Tesla et de contrer les doutes grandissants sur son engagement envers l’entreprise.

Durant cette session, le PDG a mis en avant un jalon significatif : la production de plus de 7 millions de véhicules électriques à l’échelle mondiale. Ce chiffre stratégiquement avancé vise à démontrer que malgré les turbulences actuelles, la capacité productive de Tesla demeure intacte et puissante.

Musk a également réitéré l’arrivée prochaine du Cybercab, un projet maintes fois évoqué qu’il présente comme prioritaire. Il a par ailleurs mentionné travailler sur le « Master Plan Part 4 », sans toutefois fournir de détails concrets, ce qui illustre sa tendance à privilégier les visions à long terme plutôt que les actions immédiates tant réclamées par les marchés.

Un appel désespéré à la loyauté

Le message le plus révélateur de cette réunion fut sans doute son plaidoyer direct aux employés : « Tenez bon. Je crois fermement que nous faisons les bons choix, même si les marchés ne le reflètent pas encore. » Cette déclaration, empreinte d’une certaine anxiété, traduit la pression intense que subit actuellement le dirigeant.

Plus frappant encore, Musk a explicitement demandé à ses employés de ne pas vendre leurs actions Tesla, une requête inhabituelle qui trahit son inquiétude face à la dégringolade boursière. Cette supplique à peine voilée semble destinée à prévenir un exode massif qui aggraverait davantage la situation financière de l’entreprise.

Alors que Tesla a bâti sa réputation sur l’innovation et la rupture technologique, l’entreprise se retrouve aujourd’hui confrontée à des défis existentiels. Les investisseurs attendent désormais moins de promesses et plus d’actions concrètes pour restaurer leur confiance ébranlée. Le message désespéré de Musk pourrait bien être le symptôme d’une entreprise qui lutte pour maintenir son cap au milieu de la tempête.