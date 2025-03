Elon Musk essuie un nouvel échec malgré des milliards proposés

ImageSpace/Sipa USA/SIPA

Elon Musk vient d’essuyer un revers judiciaire notable. Une juge californienne a rejeté sa demande d’empêcher OpenAI de devenir une entité à but lucratif, estimant que le milliardaire n’a pas fourni de « preuves suffisantes » pour appuyer ses accusations. Rappelons qu’Elon Musk faisait partie des fondateurs originaux d’OpenAI en 2015, au sein d’une organisation à but non lucratif. L’objectif initial était de développer une intelligence artificielle bénéfique pour l’humanité, en mode open source.

La genèse d’une rupture

Les relations entre Musk et OpenAI se sont dégradées au fil du temps. Après son départ en 2018, le fondateur de Tesla a accusé la direction, notamment Sam Altman, de trahir les principes fondateurs de l’organisation. Cette discorde l’a poussé à créer sa propre start-up d’IA, xAI, et à engager plusieurs actions judiciaires contre OpenAI.

OpenAI opère actuellement avec une structure hybride, combinant une organisation à but non lucratif et une branche commerciale. Sam Altman considère cette évolution comme essentielle pour atteindre l’objectif ultime : développer une intelligence artificielle générale, comparable à l’intelligence humaine.

Une annonce qui n’a pas surpris grand monde tant chatGPT, le produit phare d’OpenAI a rencontré un succès monstre, étant utilisé par des millions de personnes au quotidien, que ce soit dans un but purement personnel (effectuer ses recherches) ou professionnels.

Un conflit aux enjeux stratégiques

En février dernier, Musk a même proposé de racheter l’organisation à but non lucratif pour la somme colossale de 97,4 milliards de dollars. Le conseil d’administration a unanimement rejeté cette offre, la qualifiant de « tentative de perturber la concurrence« . La direction a également présenté des preuves indiquant que Musk lui-même avait envisagé des transformations similaires avant son départ, remettant ainsi en question la légitimité de ses accusations actuelles.