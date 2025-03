Elon Musk : il met son expertise au profit d’un concurrent

Photo Number 10 (CC BY-NC-ND 2.0).

L’incontournable Elon Musk, patron entre autres de X (anciennement Twitter), se retrouve une nouvelle fois sous les projecteurs. Cette fois-ci, il ne s’agit ni de voitures électriques ni de conquête spatiale, mais bien d’une affaire de cybersécurité aux ramifications politiques. Selon plusieurs sources, le fondateur de Tesla aurait été sollicité pour prêter son expertise technique dans une enquête portant sur une fuite de conversations issues de l’application de messagerie chiffrée Signal.

Cette affaire, qui met en cause de hauts responsables américains, soulève des questions majeures sur la confidentialité des échanges et la vulnérabilité des plateformes sécurisées. Signal, souvent présenté comme l’un des outils de communication les plus sûrs au monde, est un rival direct de X, qui développe lui aussi des fonctionnalités de messagerie privée. L’implication de Musk dans cette enquête intrigue donc à plus d’un titre.

L’objectif des investigations est double. Elles doivent permettre de comprendre l’origine de la brèche et mettre en place des mécanismes pour éviter qu’un tel incident ne se reproduise. À une époque où la cybersécurité devient un enjeu stratégique pour les gouvernements et les grandes entreprises, cette fuite pourrait avoir des répercussions importantes.

L’intervention d’Elon Musk dans ce dossier ajoute une dimension supplémentaire, lui qui n’hésite jamais à critiquer les politiques de gestion des données et la transparence des institutions américaines. Ce nouvel épisode illustre encore une fois l’omniprésence du milliardaire dans les débats technologiques et politiques mondiaux.