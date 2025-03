Elon Musk: l’Europe lance une offensive contre lui en Afrique

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

Le paysage des télécommunications mondiales a connu une révolution majeure depuis 2019 avec l’arrivée de Starlink. Le projet porté par Elon Musk a bouleversé l’accès à Internet dans les régions éloignées grâce à sa constellation de satellites. Cette approche novatrice a permis de connecter des zones jusqu’alors privées de réseau où l’installation d’infrastructures terrestres traditionnelles s’avérait impossible ou économiquement non viable. La proximité relative de ces milliers de petits satellites avec la Terre a établi un nouveau standard de connectivité mondiale, particulièrement bénéfique aux territoires ruraux, désertiques ou montagneux.

La riposte européenne s’organise

L’Europe ne reste pas inactive face à cette montée en puissance américaine sur le marché africain. Orange, l’opérateur français, vient de conclure une alliance stratégique avec Eutelsat pour proposer une connectivité par satellite dans plusieurs nations africaines. Contrairement au modèle de Starlink, cette collaboration européenne repose sur le satellite géostationnaire Konnect d’Eutelsat.

Le défi est de taille face à l’empire spatial de communication bâti par Elon Musk. En moins d’une décennie, l’entrepreneur a transformé le marché global des télécommunications avec une constellation qui compte désormais plus de 5 000 satellites positionnés en orbite basse, entre 340 et 550 kilomètres d’altitude. Cette proximité avec la Terre, contrairement aux satellites géostationnaires situés à 36 000 kilomètres, permet à Starlink d’offrir des temps de latence réduits – un avantage technique considérable pour certaines applications. Cette infrastructure, déployée à un rythme sans précédent, dessert aujourd’hui des régions parmi les plus isolées du monde, intervient dans des zones sinistrées après des catastrophes naturelles et offre des alternatives de communication dans des territoires en conflit. La stratégie agressive de déploiement de Starlink a permis à Musk de conquérir rapidement des parts de marché significatives en Afrique, où ses services répondent à un besoin vital de connectivité dans des zones délaissées par les infrastructures traditionnelles.

La technologie géostationnaire présente des caractéristiques différentes des constellations en orbite basse. Si elle implique un temps de réponse légèrement plus long – perceptible principalement pour les joueurs en ligne – cette différence technique reste généralement imperceptible pour la majorité des utilisateurs, tout en garantissant une connexion stable.

Combler la fracture numérique africaine

Cette initiative européenne cible initialement quatre marchés stratégiques : la Côte d’Ivoire, le Sénégal, la République Démocratique du Congo et la Jordanie. Le projet s’inscrit dans une démarche d’inclusion numérique pour les populations isolées.

Cette offensive européenne constitue une réponse directe à l’expansion de Starlink sur le continent africain. Elle illustre comment l’accès à Internet est devenu un enjeu géopolitique et économique majeur, où s’affrontent désormais les géants technologiques américains et les opérateurs européens pour la conquête du marché africain de la connectivité.