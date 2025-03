Elon Musk reçoit un soutien inattendu en pleine polémique

Elon Musk (Chip Somodevilla/via Reuters)

Butch Wilmore et Suni Williams, deux astronautes américains, sont coincés dans la Station spatiale internationale (ISS) depuis plus de huit mois. Initialement prévue pour une mission de huit jours, leur situation s’est complexifiée en raison de défaillances techniques sur le vaisseau Starliner de Boeing qui les avait acheminés.

L’astronaute Wilmore a récemment fait des déclarations fracassantes, soutenant les affirmations d’Elon Musk selon lesquelles SpaceX aurait pu les ramener bien plus tôt. Musk argue que l’administration Biden a délibérément entravé leur retour. Des accusations qui ne manqueront pas de faire réagir, notamment à l’heure ou Musk prend de plus en plus de place au seind e l’exécutif.

Tensions politiques et accusations

Le président Donald Trump et Elon Musk accusent ouvertement l’administration démocrate d’avoir « abandonné » les astronautes pour des raisons politiques. Malgré l’absence de preuves concrètes, Wilmore affirme croire entièrement le milliardaire, assurant que la politique ne joue aucun rôle dans cette situation.

En réaction, l’astronaute danois Andreas Mogensen a qualifié ces allégations de mensongères, soulignant l’absurdité des accusations portées contre l’ancienne administration. La NASA, quant à elle, a pris la décision de faire revenir le Starliner à vide et de confier à SpaceX la mission de rapatrier les astronautes.

Un retour programmé

Le départ de Wilmore et Williams est désormais conditionné à l’arrivée de la mission Crew-10, prévue pour la mi-mars. Ils doivent quitter l’ISS à bord du vaisseau Dragon de SpaceX, qui avait initialement transporté une équipe réduite de deux astronautes en septembre dernier. L’attente se poursuit, alimentant les spéculations politiques et médiatiques autour de leur retour.

De son côté, Musk continue de pointer du doigt le rôle de l’administration Biden, tout en continuant de travailler autour de son rêve d’atteindre la planète Mars, sur laquelle il a d’ailleurs affirmé vouloir mourir.