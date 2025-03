Elon Musk: un autre exploit remarqué par des spécialistes

Photo Number 10 (CC BY-NC-ND 2.0).

Au-delà de sa récente implication dans l’arène politique américaine, Elon Musk demeure une force dominante dans le monde technologique. L’entrepreneur sud-africain naturalisé américain poursuit sa révolution dans plusieurs secteurs stratégiques – des véhicules électriques avec Tesla aux voyages spatiaux avec SpaceX, en passant par les interfaces cerveau-machine via Neuralink. Sa vision futuriste continue de transformer des industries entières, malgré les controverses qui entourent parfois ses déclarations publiques. L’homme d’affaires maintient son cap sur l’innovation disruptive, fidèle à sa réputation de visionnaire technologique qui repousse constamment les limites du possible.

Une constellation qui s’étend à vitesse grand V

La barre symbolique des 8 000 satellites Starlink lancés vient d’être franchie, selon les observations de Spaceflight Now. Cette donnée représente le nombre total d’appareils envoyés en orbite depuis le lancement du programme, et non le décompte des satellites actuellement fonctionnels. L’astrophysicien Jonathan McDowell, qui tient méticuleusement à jour le « Jonathan’s Space Report », confirme ce chiffre impressionnant atteint par la constellation destinée à fournir un accès Internet mondial.

La cadence des lancements témoigne de l’ambition démesurée du projet. Depuis janvier 2025 uniquement, la fusée Falcon 9 a déjà accompli près d’une vingtaine de missions dédiées au déploiement de ces satellites de télécommunications. Une dix-huitième mission se prépare actuellement, avec des engins prêts à rejoindre l’orbite terrestre basse.

Un déploiement massif malgré quelques pertes

Il convient toutefois de nuancer ce succès numérique. Parmi les milliers de satellites propulsés dans l’espace, tous ne sont pas restés opérationnels. Une fraction de ces appareils est désormais inactive ou a quitté son orbite initiale. Ces pertes, relativement limitées au regard du volume total, n’entravent pas la progression fulgurante du réseau.

SpaceX maintient un rythme effréné pour constituer cette toile orbitale sans précédent. La constellation Starlink représente désormais le projet spatial commercial le plus ambitieux jamais réalisé, transformant l’accès aux télécommunications à l’échelle planétaire tout en soulevant des questions sur la gestion durable de l’espace orbital.