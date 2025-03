Énergie au Maghreb : un projet de 500 MW bientôt réalisé

Photo de Biel Morro sur Unsplash

La Tunisie accélère sa transition énergétique avec un pari audacieux sur les énergies renouvelables. En effet, le pays vient de franchir une étape décisive dans sa stratégie d’électrification durable avec la signature, ce 25 mars, de quatre accords majeurs pour la production d’électricité solaire photovoltaïque. Supervisée par la ministre de l’Énergie et des Mines, cette initiative vise à ajouter 500 mégawatts au réseau national, confirmant ainsi l’engagement de la Tunisie à diversifier ses sources d’énergie.

Ces nouveaux projets, dont le montant total des investissements atteint 1,2 milliard de dinars tunisiens, s’inscrivent dans la feuille de route du pays en matière de transition énergétique. L’objectif est clair : porter la part des énergies renouvelables à 35 % du mix électrique d’ici 2030. Cet engagement s’impose comme une nécessité face à la dépendance aux énergies fossiles et aux tensions croissantes sur le marché de l’électricité.

La Tunisie fait face à des défis énergétiques de taille, notamment une demande en constante augmentation et un réseau électrique qui doit être modernisé. En misant sur le solaire, le pays cherche à renforcer son indépendance énergétique tout en réduisant son empreinte carbone. Ces projets devraient également améliorer la résilience du réseau et favoriser une électrification plus équitable, en particulier dans les zones les plus reculées du pays.

Si l’ambition est affichée, la mise en œuvre de ces infrastructures reste un défi. Outre le financement, la Tunisie doit encore lever certains obstacles liés à la réglementation et aux délais d’exécution des projets. Néanmoins, avec ces investissements et une volonté politique affirmée, le pays semble bien engagé sur la voie d’une transition énergétique réussie. Ces initiatives pourraient non seulement garantir l’accès à une électricité plus propre et abordable, mais aussi faire de la Tunisie un acteur clé de l’énergie verte en Afrique du Nord.