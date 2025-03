France: la guerre est-elle déclarée entre Bolloré et Macron ?

Vincent Bolloré (Thomas Padilla/MAXPPP)

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a progressivement durci sa position face au Kremlin. D’abord partisan du dialogue avec Vladimir Poutine, le président français s’est mué en défenseur intransigeant de la souveraineté ukrainienne, n’excluant désormais plus l’envoi de troupes occidentales et multipliant les avertissements sur les ambitions russes en Europe.

L’Élysée monte au créneau face à l’empire médiatique

Un affrontement sans précédent a éclaté le 9 mars entre la présidence française et le groupe Bolloré. L’Élysée a publiquement recadré Le Journal du Dimanche après sa une consacrée à « La surenchère de la peur« , où l’hebdomadaire attribuait à Macron l’intention délibérée d’effrayer les Français sur la question russe. Cette intervention présidentielle directe, extrêmement inhabituelle, révèle l’exaspération face à l’éditorial de Pascal Praud comparant le chef de l’État au pilote suicidaire Andreas Lubitz qui avait précipité volontairement son avion contre une montagne.

Un réseau médiatique à contre-courant

Le milliardaire conservateur a bâti un écosystème où circulent librement chroniqueurs et journalistes partageant une vision critique de la position française sur l’Ukraine. De CNews à Europe 1 en passant par Le JDD, ces médias diffusent un discours cohérent questionnant la rhétorique officielle sur le conflit ukrainien. L’influence de Bolloré s’étend jusqu’à l’édition avec la publication par Fayard du livre de l’ex-directrice de RT France, chaîne interdite après le début de la guerre, dénonçant les restrictions à la liberté d’expression dans l’Hexagone.

Une guerre larvée entre Bolloré et Macron?

Cette passe d’armes médiatique révèle une lutte plus profonde entre deux visions et deux puissances. D’un côté, Emmanuel Macron incarne un centrisme pro-européen attaché aux valeurs occidentales traditionnelles; de l’autre, Vincent Bolloré représente une droite conservatrice plus souverainiste et sceptique vis-à-vis du récit dominant sur les relations internationales. Cette confrontation dépasse largement la simple divergence éditoriale pour s’inscrire dans une bataille d’influence sur l’opinion publique française.

Le milliardaire breton, qui a bâti son empire médiatique en quelques années, dispose désormais d’une puissance de feu considérable pour contester le narratif présidentiel. La réaction inhabituelle de l’Élysée témoigne d’une inquiétude face à cette montée en puissance. À l’approche des échéances électorales futures, cette guerre larvée pourrait s’intensifier, avec un groupe Bolloré susceptible de soutenir implicitement des candidats hostiles à la ligne macroniste, notamment sur les questions internationales.

Cette confrontation médiatique illustre la fracture profonde qui traverse la société française sur l’analyse du conflit ukrainien. D’un côté, un pouvoir déterminé à alerter sur ce qu’il considère comme une menace et à mobiliser les consciences; de l’autre, un empire médiatique puissant qui conteste cette lecture et l’accuse d’instrumentaliser la peur à des fins politiques. Au-delà de l’affrontement d’ego entre deux hommes puissants, c’est bien l’information des Français sur un enjeu géopolitique majeur qui se trouve au cœur de cette bataille.