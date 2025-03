Infrastructures au Maghreb: un groupe chinois décroche un gros contrat

Les grands projets d’infrastructure se multiplient au Maghreb, témoignant d’une dynamique de modernisation et d’expansion des réseaux de transport. Dans cette perspective, un groupe chinois a récemment remporté un marché stratégique pour la construction de viaducs sur l’autoroute reliant Rabat à Casablanca, un axe névralgique du Maroc.

Le consortium dirigé par Shandong Gaosu Luqiao International a été sélectionné pour réaliser deux viaducs destinés à franchir les vallées de l’El-Maleh et du N’fifikh. L’investissement s’élève à 6,18 milliards de yuans, soit environ 8,28 milliards de dirhams. Ce projet s’inscrit dans un plan plus large d’amélioration de la circulation entre les deux principales villes du pays et vise à renforcer l’efficacité du réseau autoroutier.

L’ampleur des travaux exige une expertise technique pointue. La construction, qui s’étalera sur 28 mois, intégrera des matériaux à haute résistance afin d’assurer la solidité et la durabilité des structures face aux contraintes environnementales et au volume élevé du trafic. Cette approche garantit une infrastructure fiable, capable de répondre aux exigences de mobilité sur le long terme.

Avec ce contrat, Shandong Gaosu Luqiao International confirme son ancrage au Maroc. L’entreprise s’est déjà distinguée dans le pays par sa participation à la réalisation du train à grande vitesse (TGV). Cette nouvelle collaboration renforce la coopération sino-marocaine dans le domaine des infrastructures, illustrant l’intérêt croissant des entreprises chinoises pour le développement du réseau routier maghrébin.

Ce projet structurant reflète les ambitions du Maroc en matière d’aménagement du territoire et de modernisation des infrastructures de transport, s’inscrivant dans une dynamique régionale où les investissements étrangers jouent un rôle clé dans la transformation des grandes artères économiques.