Jeux vidéo : le Maroc accélère sa stratégie pour créer des startups « licornes »

Le Maroc a renforcé cette semaine son soutien à l’industrie du jeu vidéo à l’occasion de la troisième édition du Morocco Gaming Expo organisée à Rabat du 20 au 24 mai. L’événement a été inauguré par le prince héritier Moulay El Hassan, tandis que les autorités marocaines ont confirmé l’intégration des entreprises du secteur au Fonds de soutien à l’innovation.

Le dispositif prévoit un financement pouvant atteindre 3 millions de dirhams par projet afin d’accompagner les jeunes entreprises spécialisées dans le gaming et les contenus numériques. Le gouvernement marocain cherche désormais à positionner cette industrie parmi les filières technologiques capables de générer des emplois qualifiés et des revenus à l’exportation.

Un objectif de 1 % du marché mondial du gaming

Les autorités marocaines affichent une ambition élevée pour cette industrie encore émergente dans le pays. Le gouvernement vise une part de 1 % du marché mondial du jeu vidéo à l’horizon 2030, selon des informations relayées par le média marocain Hespress.

Le marché local reste toutefois limité à ce stade. Les estimations publiées par Statista évaluent les revenus du secteur du jeu vidéo au Maroc à environ 227 millions de dollars en 2024, avec des projections proches de 297 millions de dollars d’ici 2027.

Au-delà des perspectives financières, Rabat mise aussi sur la formation et le développement d’un écosystème local de studios et de développeurs. Le soutien public accordé au secteur traduit un changement d’approche des autorités marocaines, qui considèrent désormais le gaming comme une activité liée à l’économie numérique et à l’innovation technologique.

Programmes d’incubation et partenariats technologiques

Le royaume a déjà lancé plusieurs initiatives destinées à structurer cette filière. Les autorités marocaines ont notamment déployé des programmes d’incubation dédiés aux développeurs et aux studios de jeux vidéo afin d’accompagner les jeunes entreprises dans les phases de création et de financement. Le Maroc a également conclu un partenariat avec Huawei pour soutenir le développement de l’écosystème local du gaming et renforcer les capacités techniques des acteurs du secteur.

Ces initiatives s’ajoutent aux objectifs du programme national « Digital Morocco 2030 », qui prévoit l’émergence de startups marocaines capables d’atteindre une valorisation supérieure à un milliard de dollars, seuil correspondant au statut de « licorne » dans l’univers technologique. Le Morocco Gaming Expo doit se poursuivre jusqu’au 24 mai à Rabat avec des rencontres entre investisseurs, studios, développeurs et acteurs internationaux du secteur numérique.