Jeunes au Maghreb: un important accord pour l’avenir de milliers de personnes

La formation et l’insertion professionnelle des jeunes constituent une pierre angulaire du développement économique et social de toute nation. En effet, valoriser le potentiel des nouvelles générations à travers une éducation adaptée aux besoins du marché représente un levier fondamental pour stimuler la croissance, réduire les inégalités et garantir la stabilité sociale. Cette problématique revêt une importance particulière au Maghreb, où le taux de chômage des jeunes diplômés demeure préoccupant malgré les efforts déployés par les gouvernements. Face à cette réalité, les initiatives de coopération internationale émergent comme des solutions prometteuses pour renforcer l’employabilité des jeunes et favoriser leur intégration professionnelle.

Une alliance stratégique tuniso-suisse contre le chômage des jeunes

La Tunisie franchit un pas significatif vers la réduction du chômage juvénile grâce à un accord de partenariat signé vendredi dernier au ministère de l’Emploi. Ce projet, fruit d’une collaboration entre la Tunisie représentée par le ministre Riadh Chouad et la Suisse représentée de son côté par l’ambassadeur suisse Joseph Ringli, ambitionne d’offrir une nouvelle opportunité professionnelle à quelque 2000 jeunes tunisiens actuellement sans emploi. L’initiative cible prioritairement les diplômés universitaires et les détenteurs de certificats de formation professionnelle confrontés à une période prolongée d’inactivité.

La particularité de ce programme réside notamment dans son approche ciblée. Il accorde une attention spéciale aux jeunes issus des régions affichant des taux de chômage particulièrement élevés et se concentre sur les secteurs économiques où l’insertion professionnelle s’avère traditionnellement compliquée. Bien que les domaines spécifiques concernés n’aient pas été explicitement nommés par le ministre, les dispositifs mis en place visent à combler les besoins réels du marché de l’emploi tunisien.

Une méthodologie innovante basée sur la performance

L’originalité de cet accord réside essentiellement dans sa méthodologie d’exécution et de financement. Le programme s’appuie sur une synergie entre acteurs publics et privés, associant l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) à divers centres de formation professionnelle du secteur privé. Ces derniers, déjà sélectionnés selon le ministre Chouad, seront prochainement consultés pour identifier précisément leurs besoins en main-d’œuvre.

La contribution financière helvétique repose sur un principe novateur d’évaluation des résultats, comme l’a souligné l’ambassadeur Ringli. Concrètement, les paiements destinés aux centres de formation privés participants ne seront débloqués qu’après confirmation de l’embauche effective de 70% des jeunes formés. Cette conditionnalité témoigne d’une volonté partagée d’optimiser l’efficacité du programme et de garantir des résultats tangibles.

Perspectives pour la jeunesse maghrébine

Cette initiative tuniso-suisse illustre l’importance croissante des partenariats internationaux dans la lutte contre le chômage des jeunes au Maghreb. Au-delà de son impact immédiat sur 2000 bénéficiaires, elle pourrait servir de modèle pour d’autres pays de la région confrontés à des défis similaires.

L’approche pragmatique adoptée, conjuguant formation ciblée et mesure concrète des résultats, représente une évolution significative par rapport aux programmes traditionnels souvent critiqués pour leur déconnexion avec les réalités du marché de l’emploi. Si ce modèle prouve son efficacité, il pourrait inspirer une transformation plus profonde des politiques d’insertion professionnelle à l’échelle régionale, offrant ainsi un nouvel espoir à toute une génération de jeunes maghrébins en quête d’opportunités professionnelles dignes de leurs compétences et aspirations.